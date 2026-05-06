Presentazione de il sonno dell’anima di Vittorio Schieroni a Milano

Un appuntamento tra letteratura e storia in Galleria: il nuovo romanzo noir presentato dall'autore con accesso libero e streaming

La Libreria Bocca ospita la presentazione di Il sonno dell’anima, il nuovo romanzo noir scritto da Vittorio Schieroni e pubblicato da Edizioni del faro. L’incontro mette in dialogo la pratica critica dell’autore, il suo lavoro curatoriale e la narrativa noir, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere il libro e confrontarsi con l’autore in un contesto storico e culturale di rilievo.

L’appuntamento combina la partecipazione in presenza con una trasmissione in diretta, rendendo l’evento accessibile anche a chi non può essere fisicamente in Galleria.

La formula scelta riflette la natura poliedrica dell’iniziativa: un piccolo salotto culturale nella cornice della Galleria Vittorio Emanuele II che dialoga con la memoria storica italiana, richiamata dall’omaggio nella shortime “Aspettando Clara” alla patriota e mecenate Clara Maffei (1814-1886). L’incontro è pensato per lettori, appassionati d’arte e operatori culturali interessati al punto d’incontro tra critica, scrittura e pratica curatoriale.

Dettagli pratici dell’appuntamento

L’evento si svolge il 12-05-2026 alle ore 18.30 presso la Libreria Bocca, in Galleria Vittorio Emanuele II 12, Milano. L’ingresso è gratuito e l’accesso è libero fino a esaurimento posti. Per chi preferisce seguire da remoto è prevista la diretta sul canale YouTube della libreria all’interno della rubrica Il Salotto di Bocca in Galleria. Spazio Culturale Aperto all’Aperto #socialtvlbocca, nell’ambito della shortime dedicata ad “Aspettando Clara“.

Partecipanti e organizzazione

All’incontro parteciperanno Vittorio Schieroni e Giorgio Lodetti, titolare della Libreria Bocca, che condurrà il dialogo con l’autore. L’iniziativa è promossa da Libreria Bocca con la collaborazione di Vittorio Schieroni Press e Comunicazione. Sul sito ufficiale della libreria è disponibile la mappa e ulteriori informazioni pratiche per raggiungere la sede; lo spazio è pensato per favorire un confronto diretto tra autore e pubblico.

Il libro: contesto e temi

Il sonno dell’anima viene presentato come un’opera che coniuga la tensione narrativa del noir con il sapere del curatore e critico d’arte. L’autore, noto per i suoi interventi nelle arti visive, estende la sua indagine anche alla forma romanzesca, esplorando i lati oscuri della memoria e della comunità urbana. La pubblicazione con Edizioni del faro sottolinea la volontà di collocare il romanzo in un contesto editoriale attento alla qualità letteraria e alla sperimentazione di genere.

Perché seguire la presentazione

Seguire la presentazione significa entrare in contatto con le motivazioni che hanno guidato l’autore nella scrittura: il dialogo tra arte e narrativa, la costruzione di atmosfere noir e l’attenzione ai dettagli culturali che danno spessore alla vicenda. L’evento offre spunti di riflessione utili sia ai lettori di genere sia a chi si occupa di critica e curatela, fornendo un quadro completo del progetto editoriale e delle scelte stilistiche adottate.

Modalità di partecipazione e strumenti di comunicazione

Oltre alla presenza fisica in libreria, è possibile seguire la serata in streaming sul canale YouTube della Libreria Bocca, scelta che consente di ampliare la platea e mantenere traccia dell’evento. Per ricevere aggiornamenti sugli eventi della libreria si possono utilizzare il servizio newsletter, il feed RSS o il servizio SMS; queste opzioni rendono più semplice restare informati sulle iniziative culturali future.

Commenti e privacy

Per chi desidera lasciare impressioni sull’evento è disponibile un form commenti: il materiale inviato sarà verificato dalla redazione prima della pubblicazione. Se non si effettua il login, per garantire l’attendibilità sarà richiesta una conferma via email. Ai sensi del d.lgs. 196/03 l’indirizzo e.mail sarà usato esclusivamente a questo scopo e non sarà divulgato; il commento verrà pubblicato con nome e cognome e i dati saranno conservati su supporto magnetico.

Diritti e titolarità

Si ricorda che l’interessato ha, ai sensi dell’art. 7 della d.lgs. 196/03, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei propri dati o di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano, e i dati possono essere consultati dai dipendenti e collaboratori nominati incaricati del trattamento.

Per maggiori dettagli e per consultare la mappa della Libreria Bocca è possibile visitare il sito ufficiale della libreria; l’appuntamento del 12-05-2026 rappresenta un’occasione per avvicinarsi a un’autorevole proposta di narrativa contemporanea che dialoga con la storia e la cultura cittadina.