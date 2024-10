Un evento che riunisce oltre 100 GAL per discutere di sviluppo rurale e innovazione

Un’importante iniziativa per le aree rurali

Dal 17 al 19 ottobre 2024, Giffoni Valle Piana ospita il Forum Leader 2024, un evento di rilevanza nazionale che riunisce oltre 100 Gruppi di Azione Locale (GAL) e rappresentanti istituzionali. Questo forum si propone di affrontare le sfide e le opportunità per lo sviluppo delle aree rurali italiane, ponendo un forte accento su innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Organizzato dal GAL Colline Salernitane presso la Multimedia Valley, il forum rappresenta un’importante piattaforma di dialogo e confronto tra esperti, giovani e istituzioni.

Giovani protagonisti del cambiamento

Uno dei momenti salienti della manifestazione è stato il Forum Leader Giovani, dove giovani provenienti da 13 regioni italiane hanno presentato proposte innovative per il rilancio delle aree rurali. Tra i progetti più apprezzati, “In loco – esperienze locali” ha catturato l’attenzione per la sua capacità di promuovere un turismo sostenibile e autentico. Questo progetto mira a stimolare l’interesse verso un turismo lento, capace di attrarre visitatori in cerca di esperienze genuine e legami con le tradizioni locali. Durante la sessione, esperti della Rete Rurale Nazionale hanno discusso le prospettive di crescita per i territori, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nel processo di cambiamento.

Giffoni come modello di innovazione

Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Experience, ha tenuto una Lectio Magistralis che ha messo in luce come Giffoni Valle Piana sia riuscita a trasformarsi in un centro di innovazione culturale e tecnologica. Gubitosi ha affermato che il forum dimostra come le aree rurali possano diventare protagoniste delle strategie di sviluppo, anziché rimanere ai margini. Anche Eligio Troisi, coordinatore del GAL Colline Salernitane, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i GAL per costruire un futuro sostenibile per le aree rurali italiane. La partecipazione attiva di oltre 100 GAL, sia in presenza che in collegamento remoto, è un segnale forte di un impegno collettivo verso il cambiamento.

Politiche e strategie per il futuro

Il programma del 18 ottobre prevede una sessione dedicata all’integrazione tra politiche, risorse e strumenti per lo sviluppo delle aree rurali. Sarà presentato il Masterplan, un documento strategico che delinea le linee guida per il futuro dei territori. Interventi di esperti come Salvatore Tosi e Michele Palmieri arricchiranno il dibattito, mentre un confronto istituzionale sul modello LEADER metterà in luce l’importanza dei GAL come strumenti di sviluppo territoriale. La giornata si concluderà con la presentazione del Manifesto di Giffoni, un documento che raccoglie idee e obiettivi strategici per il futuro delle aree rurali italiane.