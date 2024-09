Nel dicembre 2024, Ludovico Einaudi terrà 17 spettacoli al Teatro Dal Verme

Dal 2015, Ludovico Einaudi ha instaurato una vera e propria tradizione musicale: concludere l’anno con una serie di concerti a dicembre presso il Teatro Dal Verme di Milano (sita in via San Giovanni sul Muro 2). Questi eventi, sempre molto attesi dal pubblico, registrano costantemente il tutto esaurito. Dopo aver trascorso un’estate in tour per l’Italia con il progetto In a Time Lapse Reimagined, che ha celebrato il decimo anniversario di uno dei suoi album più importanti e apprezzati, Einaudi terminerà l’anno 2024 presso la Sala Grande del Teatro Dal Verme con il suo consueto appuntamento di fine anno. Nel dicembre 2024, si terranno ben diciassette concerti in Sala Grande: i giorni saranno il 28, 29 e 30 novembre, poi l’1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 dicembre, con inizio previsto alle ore 20.00.