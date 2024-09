Nel 2024, il Parco di Monza sarà palcoscenico di un Festival che prevede più di 100 attività. Tra queste, rientrano itinerari da scoprire, spettacoli da non perdere, laboratori da sperimentare e il Junior Fest per i più piccini

L’edizione 2024 del Festival del Parco di Monza, la settima fino ad ora, si svolgerà dal 13 al 15 settembre, e poi dal 27 al 29 settembre. Questo festival, durante il quale il Parco di Monza si trasforma in una vetrina di eventi rispettosi dell’ambiente e del territorio, offre sei giorni di attività che comprendono oltre 100 eventi. Il programma variegato include visite guidate, colloqui, workshop, esposizioni, spettacoli musicali e teatrali, reading poetici, letture animate, escursioni nella natura, proiezioni di film e documentari, e anche il Junior Fest, una giornata interamente dedicata ai giovani e alle famiglie.

Arte e natura sono gli elementi fondamentali del festival. Oltre al parco, che è una risorsa storica e monumentale di valore inestimabile e che comprende la Reggia e i Giardini Reali, il festival si estende anche in vari luoghi della città, come i Musei Civici, Leo Galleries, Capitol Anteo SpazioCinema, Teatro Binario 7. Collaborano al evento oltre 70 organizzazioni tra enti pubblici, fondazioni private, associazioni culturali e sponsor.

Tra i partecipanti di rilievo ci sono Omar Perdini, Paolo Giordano, Stefano Caserini, Matteo Ward, Roberto Mercadini, Gianluigi Gherzi, Marco Zungri, Cristiano Gallian. Il giovane direttore d’orchestra Enrico Saverio Pagano sarà protagonista di un evento speciale esclusivo per il Festival: la performance della Nona Sinfonia di Ludwig Van Beethoven con il Coro AsLiCo e l’Orchestra Canova.

Tutte le attività sono gratuite, ad eccezione di quelle incluse nel programma di Ville Aperte in Brianza 2024, della visita guidata ai Musei Civici e dello spettacolo teatrale di Roberto Mercadini.

Nonostante la pioggia, il festival continuerà come previsto. Sono state organizzate attività al chiuso, tour guidati e percorsi che possono essere fatti con un ombrello o impermeabile. Si consiglia di controllare il sito ufficiale del Festival del Parco di Monza per eventuali cambiamenti nel programma e per iscriversi a specifici eventi. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il numero 351 9960714.