Il Valsassina Country 2024 è un festival tematico western ricco di intrattenimento, dove si possono trovare spettacoli vari, degustare deliziosi piatti e partecipare a divertenti attività pensate per i più piccoli

Dal 20 al 22 settembre 2024, la leggenda del West sarà celebrata nel famoso bacino lombardo durante il Valsassina Country Festival. Questo evento si svolge nel comune di Barzio, vicino a Lecco, al confine con la località la Fornace, a Pasturo, per la sua nona edizione. L’Associazione 700 Mt Soprailcielo, grande organizzatrice del festival, offre un ingresso gratuito per tutti.

Il festival presenta un quadro idilliaco del West, con panorami di praterie incontaminate abitate da cowboy e frontiere che rappresentano il quotidiano dei pionieri. Non mancano le melodie indimenticabili e le tradizioni culinarie piene di sapori deliziosi. Il Valsassina Country Festival offre la possibilità di immergersi in un avventuroso viaggio alla scoperta dell’anima del Far West.

Ma il festival non è solo questo: racconta anche storie di vita dura, di vittorie e sconfitte, che solo i veri uomini e donne possono affrontare. Il vecchio stile del Far West, fatto di lavoro incessante, è incarnato da persone che vivono la frontiera dentro di loro, sperimentandola ogni giorno nel rispetto di nobili ideali e di alta integrità morale.

Il Valsassina Country Festival offre una gamma di attività su un’area di circa 100.000 metri quadrati, di cui 4.000 coperti. Tra le attrazioni, spettacoli equestri scenografici gestiti dal Centro Ippico Primaluna e Le Amazzoni di Cortabbio, competizioni di Gimkana Western e sessioni di doma dolce.

L’evento è pensato per permettere ai più piccoli di entrare nel fantastico universo degli animali attraverso diverse attività, che vanno dal loro apprendimento, alla pulizia, fino all’opportunità di interagire direttamente con essi nelle fattorie didattiche dell’area Magic Farm. Il personale esperto del N-Team Centro Cinofilo collabora con il Centro Ippico Le Amazzoni, offrendo momenti di pet-therapy insieme a cani e asini, dimostrazioni di attività legate al mondo dei cani e test di agility-dog. Si possono incontrare pony, cani e asini. Non mancano laboratori di apprendimento creativo e il tradizionale battesimo della sella con pony e cavalli.

In omaggio a Remo Ceriotti, un collezionista appassionato e grande sostenitore dell’evento, è dedicato lo spazio del Mr Cadillac Memorial Day. Inoltre, il programma include il terzo Raduno di Auto Storiche Americane e la seconda edizione di Road the Matt, un raduno di motociclisti organizzato dai Innominati Bikers con il patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana.

Come stimolo all’aria aperta e alla convivialità, sono state organizzate un’area camper e una tenda. Non mancheranno musica e danze con concerti dal vivo e set DJ, insieme al tradizionale Country’s Got Talent. Infine, un focus particolare è rivolto alla gastronomia: saranno proposti piatti che rievocano i sapori, gli aromi e i gusti tipici delle praterie, con primeggiano le rinomate specialità grigliate.