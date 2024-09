Il Chor des Bayerischen Rundfunks si unisce all’Orchestra e al Coro del Teatro alla Scala per un concerto di Gurre-Lieder

Il concerto finale della stagione sinfonica 2023/2024 al Teatro alla Scala di Milano promette di essere un evento memorabile. Questo per festeggiare il 150° anniversario da quando Arnold Schönberg (13 settembre1874 – 13 luglio 1951) vedeva la luce. Riccardo Chailly ha deciso di riportare i Gurre-Lieder sul palco del Piermarini, un’opera eseguita in questo teatro un’unica volta nel 1973, diretta da Zubin Mehta. I concerti sono previsti per venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 settembre 2024, con inizio alle 20.00. I Gurre-Lieder, capolavoro giovanile ed estremamente ambizioso di un compositore ancora sotto l’influsso di Wagner e lontano dalle sperimentazioni della nuova musica, sono raramente suonati a causa dell’enorme organico necessario. Per l’esibizione, l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala saranno affiancati dal Coro dell’emittente bavarese, il Bayerischer Rundfunk, diretto da Peter Dijkstra, e da un eccezionale quintetto di solisti: la soprano Camilla Nylund, la mezzosoprano Okka von der Damerau, i tenori Andreas Schager e Norbert Ernst e il basso Michael Volle. I biglietti variano da 18 a 110 euro, per ulteriori informazioni chiamare il 02 72003744.