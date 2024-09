Enzo e Paolo Jannacci si esibiranno insieme in un concerto

Il 5 ottobre 2024, alle 21:00, il Teatro Pime di Milano, situato in via Mosè Bianchi 94, ospiterà lo spettacolo “Paolo Jannacci in concerto con Enzo”. Questo evento farà da apertura alla nuova stagione teatrale del Pime, intitolata “Vengo anch’io!”, un tributo all’indimenticabile Enzo Jannacci. Quest’ultimo avrebbe risposto con la sua tipica ironia “No, tu no!”, destinato a ricordarci il continuo oscuramento dell’empatia da parte dell’egoismo, che si manifesta attraverso violenza e disprezzo per gli altri, perdendo così di vista l’importanza della vita, della pace e del rispetto per le persone. Paolo Jannacci, in questa occasione, eseguirà le migliori canzoni di suo padre, portando sul palco quella vista tragica, ma nello stesso tempo allegra, disperata e leggera, che caratterizzava la visione unica del mondo di Enzo: quella vista dalla prospettiva dei più deboli. Paolo sarà accompagnato da una band composta da Stefano Bagnoli (alla batteria e alle percussioni), Marco Ricci (al contrabbasso e al basso elettrico) e Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori). Questo concerto è realizzato in supporto all’operato di padre Franco Mella, un missionario del Pime ad Hong Kong che lavora per la giustizia sociale e in favore dei meno fortunati, ispirato dal Vangelo della pace. Pochi sanno che Enzo Jannacci visitò Hong Kong proprio per incontrare padre Mella e instaurò con lui un’amicizia vera e sincera. Per quanto riguarda i biglietti (al netto dei diritti di prevendita), il prezzo intero è di 17 euro, mentre il ridotto è di 15 euro per gli under 35 e over 65. Per ulteriori informazioni si possono contattare il numero 02 438201.