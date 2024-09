Bnkr44 si esibirà dal vivo – Magnolia Summer 2024

Il 19 settembre 2024, giovedì, alle 21:30, i Bnkr44 terranno un concerto al Circolo Magnolia di Segrate (Milano), situato in via Circonvallazione Idroscalo 41. Questo gruppo musicale, divenuto famoso grazie al Festival di Sanremo del 2024, sta attualmente dominando le classifiche musicali con il brano Governo Punk, che ha recentemente ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Inoltre, la canzone Ma che idea, realizzata in collaborazione con Pino D’Angiò, è diventata un grande successo, essendo uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane e divenuto popolare sulle piattaforme social. I Bnkr44, originari di Villanova, in provincia di Firenze, e fondati nel 2019, sono composti da Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati dal direttore artistico Gheray0. Il loro particolare approccio alla musica pop e urban li ha distinti nel panorama musicale italiano. Dopo il loro debutto con l’album 44. Deluxe e il successo del loro secondo album, Farsi male a noi va bene, il gruppo ha continuato a innovare il proprio stile musicale. L’ultimo lavoro, intitolato Fuoristrada, ha consolidato ancora di più il loro successo, e la collaborazione con artisti importanti come Tedua dimostra il loro impatto crescente nel panorama musicale. I biglietti costano 25,99 euro e non è richiesto l’obbligo di tessera Arci. Le porte apriranno alle 19:00. Per informazioni chiamare il numero 366 5005306.