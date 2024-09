Un post-Comedy coinvolge Francesca Puglisi e alcuni invitati

Il laboratorio di comicità Après Comedy, diretto e condotto da Francesca Puglisi, farà ritorno al locale Après-coup di Milano in via privata della Braida 5, il 13 settembre 2024 alle 21.30. Tale palcoscenico Après Comedy offre spazio di espressione per attori, comici e musicisti dalle più svariate sfere artistiche, per esibire le loro nuove creazioni, per mettersi alla prova e per interagire con il pubblico. É una vera e propria performance dove l’errore non soltanto è consentito, ma diventa spesso il momento più autentico e spiritoso della serata. Chi parteciperà come ospite alla serata includono Chibo, Angelo Pisani, Nadia Puma e Nemo. Il biglietto costa 10 euro. Per informazioni o prenotazioni, si può telefonare al numero 02 38243105.