Patrizia Punzo collabora con Erri De Luca sul progetto “In nome della madre”, presentato a Chiostri Suite

Dalle 21.00 di giovedì 12 a sabato 14 settembre 2024, i Chiostri Bramanteschi del Teatro Fontana a Milano (situato in via Boltraffio 21) saranno il palcoscenico per “In nome della madre”, un’opera di Erri De Luca. Patrizia Punzo ne sarà l’interprete principale, con la direzione di Danilo Nigrelli. Questo è il primo dei tre spettacoli del trittico Chiostri Suite, dedicati a tre figure mistiche eccezionali. La storia dell’angelo, dei pastori e della stella cometa è a conoscenza di tutti in Occidente. Ma come ha vissuto Maria i nove mesi della sua gravidanza? Erri De Luca, esperto di ebraico antico e ateo, ci fa vivere i pensieri di un’adolescente di più di duemila anni fa alle prese con un avvenimento straordinario. Il monologo evoca nuovi spunti di riflessione su uno degli archetipi culturali fondamentali della società: l’amore tra Maria e Giuseppe e l’emarginazione sociale della Sacra Famiglia (considerata anomala, inaccettabile e illegale). Un racconto che narra la vita di una famiglia straordinaria che si è allontanata dalla propria comunità, trasformandola in una comunità estranea e diversa.