La Scala offre visite guidate gratuite e spettacoli aperti al pubblico

L’edizione precedente aveva fatto registrare un entusiastico pienone: l’evento Conosci la Scala, una giornata di libere esplorazioni e rappresentazioni a ingresso gratuito per svelare i personaggi e le dinamiche degli interni del famoso teatro, è in programma per domenica 15 settembre 2024, seguendo lo stesso format: due sessioni, alle 11.00 e alle 14.00, per un tour a fasi mirate alle principali operazioni dei laboratori e del palco. Il filo conduttore del 2024, l’anno di Puccini, sono le creazioni del compositore lucchese. È un’opportunità unica sia per il pubblico che per le famiglie per osservare da vicino l’attività del grande impianto di produzione dello spettacolo che è il Teatro alla Scala di Milano e per scoprire i nuovi talenti dell’Accademia diretti da Alessandro Bonato e i misteri di una lezione di danza con la masterclass di Manuel Legris, presentati da Mario Acampa. Il tour si avvia dal foyer, in cui gli spettatori vengono accolti dal personaggio di Lalla (Mirjam Schiavello), protagonista dello show per bambini Lalla & Skali, il cui tema è In questa reggia: la nuova Turandot: la sartoria espone i costumi di Turandot e Ping, Pong e Pang dell’edizione 2024, creati da Mariana Fracasso. I visitatori poi avanzano verso il Ridotto dei Palchi dove sotto la categoria Persone e personaggi: vestire Puccini troveranno costumi e scarpe di personaggi pucciniani, ma anche la dimostrazione del tappeto sensoriale-sonoro per i più piccoli con Matteo Gavazzi. Il terzo ridotto, quello delle Gallerie, ha come tema L’immaginario pucciniano: oggetti di scena, parrucche e costumi e ospita i tavoli di lavoro delle parruccaie, dell’elaborazione costumi, elaborazione attrezzeria e la postazione trucco.

Alcuni oggetti di scena e parrucche sono esibiti. Dopo averli visionati, i visitatori sono invitati in sala per lo spettacolo, che ha inizio alle 12.30 per il primo turno, e alle 15.30 per il secondo. Lo spettacolo è diretto da Mario Acampa, che in questi giorni dirige il famoso “Cappello di paglia di Firenze” di Nino Rota per il Progetto Accademia. Alessandro Bonato condurrà l’Orchestra dell’Accademia in brani da opere di Puccini, interpretate dai soprani Laura Lolita Perešivana e Greta Doveri, e dai tenori Pierluigi D’Aloia e Haiyang Guo. All’ordine del giorno ci sono “Quando me’n vo sioletta per la via” da La Bohèmes, “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi e “Bevo al tuo fresco sorriso” da La Rondine. Il secondo atto dello spettacolo vede come principale protagonista il direttore del Corpo di Ballo, Manuel Legris, che durante una masterclass illustra al pubblico come si prepara e si perfeziona una scena di balletto. L’accesso allo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online, disponibile a partire da martedì 10 settembre alle 12.00.