Immersioni Festival 2024: aspettatevi rappresentazioni teatrali, esibizioni artistiche e concerti musicali

Il terzo Festival Immersioni, un laboratorio di arti performative, si tiene a Milano dal 10 al 18 settembre 2024. Questa manifestazione, promossa dal Piccolo Teatro di Milano e Mare Culturale Urbano, con la direzione di Andrea Capaldi, offre una piattaforma per l’innovazione nella drammaturgia moderna ed è un evento di coinvolgimento civico e comunitario. Gli artisti partecipanti e i processi drammaturgici interattivi costituiscono il fulcro del festival.

Il cuore stesso del Festival Immersioni è dato dalla presentazione presso il Teatro Studio Melato dei lavori performative nati da un percorso creativo, soprannominato Indagine Milano. Questo coinvolge le comunità locali, con un’enfasi particolare quest’anno su quattro quartieri meridionali della città (Stadera, Barona, Chiaravalle e Santa Giulia), grazie alla collaborazione con la compagnia Broken Jump, Giulia Scotti e la compagnia Phoebe Zeitgeist, supportati dal MiX Festival di Cinema Lgbtqia+ e Terzo Paesaggio.

Inoltre, per questa edizione sono stati scelti e sviluppati anche tre progetti speciali. Questi includono una performance di Diego Piemontese in collaborazione con la comunità Lgbtqia+ milanese per Indagine Milano #MiX, un’installazione artistica di Elena Guerrini basata sulla sua indagine sugli oggetti familiari (una wunderkammer sull’amarcord), e un’opera poetica di Teresa Priano e Dario Pruonto concepita nel quartiere Santa Giulia e presentata al sagrato del Teatro Strehler.

Il Festival Immersioni 2024 si avvale non solo dei risultati delle 6 residenze artistiche legate all’iniziativa Indagine Milano, ma include anche rappresentazioni, opere d’arte interattive, performance, dibattiti, cerimonie di consegna dei premi, festeggiamenti e musica. Fra i primi eventi in programma è la conferenza performativa della troupe Puteca Celidonia, che introduce il loro lavoro con gli abitanti e i ragazzi del quartiere La Sanità a Napoli.

La programmazione teatrale viene ulteriormente impreziosita dagli spettacoli nella Scatola Magica del Teatro Strehler, nati dal progetto The Look of Love, curato da Chiara Taviani e Caterina Basso. In esso, partecipanti non professionisti, ricercati attraverso una convocazione pubblica che invitava fratelli e sorelle, genitori e figli a rappresentare la loro relazione parentale attraverso la danza.

Da non dimenticare anche le cerimonie di premiazione e le letture dei testi vincitori del Premio Carlo Annoni e del ConTest Amleta, la maratona Indagine Milano 2024, lo spettacolo r/place di Matteo Sintucci in collaborazione con Milano Off Fringe Festival e Trap Community Opera, diretta da Anna Serlenga e Rabii Brahim, prodotta da Milano Mediterranea, Corps Citoyen e Base, supportata dal contributo MusicaMi della Fondazione di Comunità di Milano e sviluppata in collaborazione con gli studenti dell’Iis Galilei-Luxemburg di San Siro.

Durante l’intero Festival Immersioni 2024, il Sagrato del Teatro Strehler ospiterà Oltre la Scena_La Piazza, un punto di ritrovo dove si può conversare, godersi il tempo, rilassarsi e approfittare degli aperitivi sulla sdraio. Il programma d’inizio è Lasagna Lounge, seguito nei prossimi giorni dalla performance musicale di Cult of Magic e dai dj set di Turbolenta, Lester Mann e Rabii Brahim. Ogni giorno, il bar by Mare Culturale Urbano fornirà accompagnamento musicale, con una varietà di drink, birre leggere e delizie culinarie.