Gara Jam The Future – Musica per un nuovo pianeta: competizione rivolta alle giovani band jazz

Jam The Future – Music For A New Planet, è un evento musicale dedicato alle bande under 35 che torna il 12 e 19 settembre 2024 presso lo Studio Volvo a Milano, in collaborazione con Volvo Car Italia, principale partner di JAZZMI. Per partecipare è necessario prenotare un ingresso a 10 Euro, che include anche una consumazione.

Il 12 settembre, la gara inizierà con la semifinale alle 19.30: cinque band, scelte tra tantissime candidature dalla direzione artistica di JAZZMI, metteranno in mostra il loro talento con un repertorio inedito ispirato al tema della nuova edizione. Tuttavia, solo tre di loro avranno la possibilità di competere nella finale del 19 settembre.

Il voto del pubblico sul posto e da casa, combinato con quello della giuria, determinerà il vincitore, che avrà l’opportunità di esibirsi su uno dei prestigiosi palchi di JAZZMI24. Il periodo tra la semifinale e la finale consente al pubblico di votare facilmente da casa.

Il tema di questa edizione è più che mai rilevante ai tempi attuali: Musica: la voce del pianeta, l’anima del mondo. Sintonizzarsi con la voce del nostro pianeta è essenziale per apportare un cambiamento nel nostro stile di vita e riconciliarci con l’anima del mondo di cui facciamo parte. L’ascolto è fondamentale per stabilire un dialogo con l’anima del mondo e richiede apertura, responsabilità e attenzione.

«Il Volvo Studio Milano dimostra ancora una volta di essere un luogo in cui l’arte prende ispirazione dai nostri valori di marca», dichiara Chiara Angeli, responsabile delle operazioni commerciali di Volvo Car Italia e a capo del Volvo Studio Milano. Prosegue: «Volvo ha sempre creduto nel potere dei piccoli passi per raggiungere grandi obiettivi. Il tema di quest’anno per la sexta edizione di Jam The Future, che utilizza il concetto di ‘Entanglement’, ci permette di dare ancora più risalto ai giovani talenti e ai loro sforzi per sviluppare la propria personalità artistica. Questo evento, come tutte le altre iniziative che vedono protagonisti giovani artisti presso Volvo Studio Milano, rappresenta un momento di orgoglio per noi, in quanto rispecchia perfettamente la filosofia Volvo di mettere la persona al centro e valorizzare le sue esperienze».

La giuria sarà formata da diverse figure di spicco come Michele Crisci – Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Car Italia, Chiara Tramarin – responsabile del marketing per Blue Note Milano, il rinomato pianista e compositore Enrico Intra, Valentina Clemente – giornalista di Sky Tg24, Amedeo Nan – chitarrista degli Studio Murena e Kris Reichert – presentatrice radio e TV.

Tra le band in semifinale figura Sneer, una miscela aromatico composta dalle fragranze di Massimiliano Milesi, Francesco Baiguera e Michele Zuccarelli Gennasi. La loro musica si contraddistingue per brevi, intense composizioni melodiche, ritmi irregolari, suono lo-fi e eco blues. Un cocktail aspro-dolce che mescola momenti di improvvisazione lucida, lirismo jazzistico, ritmi à la mode e elementi psichedelici. Il loro primo album si intitola Young_again ed è stato pubblicato per la Record y.

Diletta Longhi è originaria di Lecco ed è sempre stata una curiosa esploratrice del mondo e una persona dalla natura sensibile. Da giovane, sviluppò un amore per le parole che ha coltivato fino a scrivere la sua poesia (il suo libro “In bilico, trovo l’equilibrio” è stato pubblicato da Habanero/Erga Edizioni nel 2018). Ha studiato al Conservatorio di Parma con Serena Ferrara e successivamente si è perfezionata al Conservatorio di Bari con Gianna Montecalvo. Oggi, Diletta Longhi divide il suo tempo tra l’insegnamento, la scrittura e la composizione. Il suo primo album è Diversity.

Russell Tea è un progetto musicale nato nel 2023 dall’entusiasmo di tre amici e musicisti uniti dal loro profondo amore per il Jazz Fusion e il Progressive Rock strumentale. La complessità delle interpretazioni di Milo Brontesi al basso (2000), Luigi Leone (1997) alla batteria e Michele Rashid Spadaro (2000) alla chitarra e tastiere, offre agli ascoltatori un viaggio attraverso paesaggi sonori psichedelici, atmosfere eteree, poliritmie tribali e sperimentazioni audaci. La loro musica sarà raccolta nel loro primo album in studio, Milano degli Spiriti, che verrà pubblicato nell’autunno del 2024. Questo album di 8 tracce promette di offrire avventure sonore inedite e sarà l’espressione delle loro esperienze e conoscenze accumulati fino a quel momento.

Don’t Fuck with us è un gruppo hip-hop che proficuamente combina pop, black music, jazz e hip-hop nelle sue canzoni, creando una dimensione musicale locale inedita. Tra i membri del gruppo vi sono Mattia Mennella, polistrumentista e produttore, che ha partecipato a iniziative come Couscous a colazione, Sidstopia e Malakas. Anton Zalata, sassofonista, coproduttore e talento live per nh3 skacore, porta con sé numerosi contributi. Federico Poli, noto come Rampa, è il cantante e rapper che arricchisce la band con le sue liriche e canzoni. Il gruppo è completato da Daniel Bruni alla batteria, Lorenzo Mercuriali al basso e contrabbasso e Marco Pierfederici ai tasti e ai synth. Il collettivo Don’t Fuck with us si contraddistingue per la sua audace mix di stili e ispirazioni.

EnTropé Trio è un’assemblea musicale che esegue lavori originali composti dal chitarrista siciliano Enrico Galeano, nonché standard legati al genere del jazz sia europeo che americano. Il nome EnTropé deriva dal greco antico, “en”, che significa dentro, “tropé”, che significa cambiamento. Riteniamo che rifletta adeguatamente l’interazione spontanea che sussiste tra i musicisti di un ensemble. L’alterazione dell’entropia rappresenta nuove correlazioni tra le componenti di un sistema, in maniera simile, nuove varianti e interpretazioni emergono grazie al processo di ascolto mutuale e alla decisione di rimodellare il materiale musicale disponibile in modi diversi.