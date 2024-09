Festival del Jazz e Blues 2024, Tracce Sonore

Il festival Sound Tracks, Jazz & Blues 2024, celebra la sua ventesima edizione da giovedì 5 a venerdì 27 settembre 2024. Le località di San Giorgio su Legnano, Canegrate, Cerro Maggiore e Nerviano, situate in provincia di Milano, sono le sedi dei quattro concerti gratuiti di quest’edizione della manifestazione, che ha visto la presenza di celebrità del blues internazionale nei precedenti anni. Il programma dei concerti è il seguente. Il Trio di Francesco Piu si esibirà giovedì 5 settembre alle 21:00 in piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano (la Sala Consiliare Bassi, piazza IV Novembre 7, è l’alternativa in caso di maltempo). Il 14 settembre, alle 21:00, The Gamblers suonerà in concerto in piazza Matteotti a Canegrate. Cek Franceschetti & The Stompers si esibiranno in concerto a Cerro Maggiore, precisamente all’Auditorium della Scuola Media (via Boccaccio 2) il 20 settembre, alle 21:00. Infine, l’ultimo concerto vedrà Fabio Treves & la Treves Blues Band in via Lazzaretto, all’incrocio con via Solferino a Nerviano, il 27 settembre alle 21.00.