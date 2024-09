Celebrazione di Nôa e del furmentùn e Rassegna Sportiva 2024

Durante tutto il fine settimana, sono pianificati eventi che celebrano l’eredità e l’orientamento agricolo della regione locale, con uno sguardo anche al futuro. Infatti, verrà inaugurata la nuova piazza Gio.I.A., e sono in programma varie celebrazioni rivolte ai giovani, tra cui la Festa dello Sport, concerti serali, e l’atteso Silent Disco. Non mancheranno bancarelle di cibo. Sostenibile, cooperativo e ospitale. Questi sono i tre aggettivi che differenziano il sottotitolo della nuova edizione della Festa da Nôa e dal furmentùn e Festa dello Sport, che si svolgerà a Nova Milanese (Monza e Brianza) dal 13 al 16 settembre 2024. I tre aggettivi si riferiscono al cibo, ma nello stesso tempo, sottolineano la comunità, sempre attenta alla sostenibilità in tutte le sue forme – ambientale, sociale ed economica – aperta ad accettare tutte le differenze. Di seguito troverete il programma completo dell’evento (in caso di maltempo, i concerti serali si svolgeranno al Teatro Comunale).

Il 13 settembre, venerdì, alle 19.00, avrà luogo una mostra degli strumenti legati alla cultura agricola nel centro storico. Successivamente alle 21.00, la band del Centro Musica Insieme organizzerà un concerto intitolato “Musica per tutti” in piazza Marconi. Il giorno successivo, il 14 settembre, a partire dalle 9.00, in piazza Marconi e Villa Brivio, ci saranno l’allestimento di quadri evocativi e l’esposizione di abiti antichi e strumenti agricoli. Nelle sale espositive di Villa Brivio sarà inoltre visibile la mostra “Cartografie in conversazione”, a cura della Libera Accademia di Pittura, fino al 29 settembre durante gli orari di apertura della biblioteca comunale. Alle 14.30, nella sala incontri di Villa Brivio, Michel Desvigne, progettista e curatore artistico, parlerà del progetto di riqualificazione di piazza Gio.I.A. basato sulla creazione di un nuovo giardino pubblico. Dalle 15.00, inizierà la Festa dello Sport, con parate, banchetti e giochi gestiti da associazioni sportive, che si svilupperanno da piazza Gio.I.A. fino al Parco Vertua. Contemporaneamente, nel pomeriggio, seguiranno visite guidate gratuite presso Villa Vertua dalle 15.00 alle 18.00. Infine, alle 17.00 avrà luogo l’inaugurazione di piazza Gio.I.A.

L’inaugurazione delle mostre dell’Associazione Culturale Impronte e della Libera Accademia di Pittura avverrà presso la Casa delle Arti e dei Mestieri alle 18.00, e saranno aperte al pubblico fino al 22 settembre. Alle 19.00 avranno luogo stand gastronomici nell’Oratorio San Carlo – Maria Immacolata. Il concerto di Fan Fath Al avrà luogo alle 21.00 in Piazza Marconi, seguito dalla Silent Disco in Piazza Gio.I.A. alle 22.00.

La domenica 15 settembre, ci saranno visite guidate gratuite presso la Villa Vertua tra le 10.00-12.00 e le 15.00-18.00. Alle 10.30, nella Chiesa di Sant’Antonino Martire, avrà luogo la Santa Messa patronale con offertorio portato da personaggi in costume d’epoca da Villa Brivio (appuntamento alle 10.00 a Villa Brivio). A mezzogiorno, ci sarà un pranzo comunitario presso l’oratorio San Carlo – Maria Immacolata (su prenotazione).

Presso la Piazza Viviani, dalle 15.00 alle 18.00, ci saranno laboratori di preparazione del pane e di lana cardata, oltre a giochi tradizionali come la corsa coi sacchi, schiaccia noci e tiro alla fune. In contemporanea, verranno tenuti laboratori artistici per bambini presso la Casa delle Arti e dei Mestieri e dimostrazioni delle tecniche delle arti del fuoco. La partenza della sfilata storica in costume popolare avrà luogo alle 16.30 presso Villa Brivio, culminerà in Piazza Marconi e sarà accompagnata dall’Orchestra Santa Cecilia.

Lunedì 16 settembre alle ore 21.00, nella Chiesa di Sant’Antonino Martire, sarà celebrata una Santa Messa in memoria di tutti coloro che non sono più con noi. Inoltre, presso l’oratorio di San Carlo – Maria Immacolata, ci saranno degli stand enogastronomici.