La Rappresentante di Lista, Sarafine e Laila Al Habash si esibiranno in un concerto nel contesto di TrainlineFest

Il TrainlineFest, un festival musicale inedito ambientato in una stazione ferroviaria, verrà organizzato a Milano giovedì 26 settembre 2024, per opera dell’app Trainline. Questo evento speciale trasformerà un’anonima stazione (la cui ubicazione verrà rivelata ai registrati poco prima dell’incontri) in un palcoscenico vivace e pulsante. Il TrainlineFest mira a rendere più gradevole il ritorno alla normalità post-vacanziera, trasformando un’ambientazione emblematica, sinonimo di arrivi e partenze, in un luogo di condivisione e celebrazione. Il pubblico può beneficiare gratuitamente, dalle 19:00 alle 22:00, delle performance di tre talenti emergenti nel panorama musicale, La Rappresentante di Lista, Sarafine e Laila Al Habash, e dei ritmi elettronici offerti dal dj-set del collettivo Akeem. Una miscela di pop, indie ed elettronica è stata concepita per benvonire il ritorno alla quotidianità con vivacità e originalità. L’iscrizione all’evento è gratuita e può essere fatta online, fino al raggiungimento del massimo di 2000 posti. Gli aventi diritto saranno avvisati via email sulla posizione esatta dell’evento qualche giorno prima dello stesso.