Il concerto di Giovanni Falzone Freak Machine & Munedaiko presenta Mozart in versione manga

Nel quartiere Bovisa e Certosa di Milano, si svolgeranno due diverse rappresentazioni del concerto Manga Mozart mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2024 come parte degli eventi preliminari del Back to the City Concert 2024, che si terrà domenica 15 settembre al parco della Biblioteca degli Alberi. Manga Mozart è un’esperienza musicale unica, offerta dalla Giovanni Falzone Freak Machine (composta da Giovanni Falzone, tromba ed elettronica, Giuseppe La Grutta, bassista, e Andrea Bruzzone, batterista) e dal Munedaiko, un trio di suonatori di tamburi sacri giapponesi. I due concerti avranno luogo in piazza Schiavone alle 19:00 del mercoledì, mentre il giovedì, lo show si sposterà negli spazi della Forgiatura (situata in via Varesina) alla stessa ora. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti dopo aver prenotato online. In entrambi gli spettacoli, il trio jazz Giovanni Falzone Freak Machine combina elementi di rock e progressive dimostrando la loro versatilità musicale, collaborando con Munedaiko per creare un’interpretazione unica e riconoscibile del lavoro di Mozart, un’esperienza che Mozert stesso non avrebbe mai potuto immaginare.