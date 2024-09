Finale nazionale del Campionato Italiano di Poetry Slam 2024

Dalla giornata del 12 fino alla giornata del 15 settembre 2024, Milano si trasformerà nel teatro della decima finale del Campionato Italiano di Poetry Slam. L’evento, promosso dalla Lega Italiana Poetry Slam (Lips) insieme a Slam Factory, si svolgerà principalmente presso l’Arci Bellezza (situato in via Bellezza 16/a), ma includerà anche alcune attività al Madama Hostel e a Pessano con Bornago.

Il Poetry Slam, competizione poetica che unisce espressività e dinamismo, ha origine negli Stati Uniti nel 1984. I poeti partecipanti devono presentare i propri lavori originali sul palco, provocando un duello poetico. Al termine di ogni performance, un gruppo di 5 giudici, scelti casualmente tra gli spettatori, assegna i punti, determinando così il vincitore. Il regolamento impone regole rigide ma precise: ogni poeta ha a disposizione solamente 3 minuti, non è permesso utilizzare costumi, musica o accessori a fini scenografici e i testi devono essere inediti.

Il Campionato Italiano di Poetry Slam è un evento che viaggia di città in città: tra le location abbiamo già avuto Genova, Monza, Siracusa, Firenze e Rimini. Quest’anno, però, la decima edizione sarà ospitata dalla città di Milano. Ogni anno, il vincitore o la vincitrice del titolo nazionale partecipa ai campionati mondiali ed europei di Poetry Slam. Tre titoli mondiali consecutivi, tra il 2020 e il 2022, sono stati vinti da italiani. Nel precedente campionato, Gloria Riggio è diventata la prima donna a vincere il titolo nazionale. Di seguito, troverete il programma completo dell’evento.

Il giovedì 12 settembre, presso Arci Bellezza alla Palestra Visconti 21.00, si terrà la festa di apertura con performance di spoken word. Il venerdì 13 settembre, sempre ad Arci Bellezza ma nel Salone, i cancelli apriranno alle 17.30. La prima semifinale sarà alle 18.15, seguita alle 20.30 dalla proiezione del documentario “Slam The Poetry”. Alle 21.15 avrà luogo la seconda semifinale e infine, l’aftershow alle 23.15. Il sabato 14 settembre, ancora ad Arci Bellezza nel Salone, si terrà una sessione di lettura silenziosa con Filippo Capobianco, Francesca Gironi e Alessandra Racca, sempre su prenotazione. L’apertura dei cancelli sarà alle 17.30, e seguirà un open mic nel giardino alle 17.45, la terza semifinale alle 18.30, la finale nazionale alle 21.30 e un dj-set di Kenobit alle 23.30. La domenica 15 settembre, presso Madama Hostel (via Benaco 1, Milano) a partire dalle 11, ci sarà un pj-set di Luigi Socci, e dalle 11.30 si terrà l’antislam, una competizione per recitare la peggior poesia. Sempre la domenica 15 settembre, ma in Piazza della Resistenza a Pessano con Bornago, alle 20 ci sarà il Dead & Alive Poetry Slam All Star, con le performance di poeti affermati come Paolo Agrati, Ciccio Rigoli, Antigone, Emanuele Ingrosso, Andrea Fabiani e Simone Savogin. I biglietti per i vari eventi, giornate o per l’intero evento sono disponibili a vari prezzi: accesso completo 46 euro; apertura festa 11,50 euro; semifinali singole 17,25 euro; prima e seconda semifinale 28,75 euro; terza semifinale e finale 30,25 euro; finale 19,25 euro.