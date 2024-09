Festival Metalitalia 2024, riscaldamento preliminare

Il 13 settembre 2024, dalle ore 20.00, il Bloom di Mezzago (Monza e Brianza), situato in via Curiel 39, diventerà l’epicentro di una serata di preludio del Metalitalia Festival 2024. Il principale evento è previsto per il 14 e 15 settembre presso il Live Music Club di Trezzo sull’Adda. L’evento d’apertura di venerdì svelerà diverse promettenti band italiane nello storico locale lombardo, includendo performance di Rejects, Overcharge, Bottomless, Grumo e Ponte del Diavolo. La serata inizierà anche con una Art Fusion, durante la quale i tatuatori Clod The Ripper, Welt, Giancarlo Capra e Maurizio Brughera dal Metalitalia Ink, lavoreranno insieme su diverse tavole per creare pezzi d’arte esclusivi che saranno poi esibiti e vendibili durante il festival. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, ma è offerto l’ingresso gratuito a chi possiede un abbonamento per l’intero weekend del festival. L’apertura delle porte è prevista per le 19.00.