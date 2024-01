Liliana Segre, l’Università Statale le conferisce una laurea honoris causa

L'Università Statale di Milano ha deciso di conferire la laurea honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita Liliana Segre.

Un tributo alla resilienza e al coraggio: Liliana Segre riceve una laurea honoris causa

La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita Liliana Segre, che avrà luogo presso l’Università Statale di Milano il 27 gennaio, rappresenta un autentico tributo alla straordinaria resilienza e al coraggio dimostrati da questa eccezionale donna. La sua storia di sopravvivenza ad Auschwitz è stata fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo, e la sua testimonianza ha giocato un ruolo fondamentale nella preservazione della memoria dell’Olocausto. Questo prestigioso riconoscimento non solo sottolinea l’importanza del suo impegno nel realizzare il Memoriale della Shoah, ma rende omaggio a tutte le vittime e promuove la necessità di combattere ogni forma di discriminazione e odio. La laurea honoris causa conferita a Liliana Segre rappresenta quindi un momento di grande significato nella sua straordinaria vita e nell’impegno costante verso la giustizia storica.

Il Memoriale della Shoah: l’impegno di Liliana Segre per preservare la memoria dell’Olocausto

Il Memoriale della Shoah, un progetto a cui Liliana Segre ha dedicato il suo impegno senza riserve, rappresenta un luogo di straordinaria importanza per preservare la memoria dell’Olocausto. Situato al binario 21 della Stazione Centrale di Milano, questo monumento è diventato un simbolo tangibile delle atrocità che sono state perpetrate durante quel periodo oscuro della storia. Grazie all’impegno instancabile di Liliana Segre, il Memoriale offre uno spazio sacro dove le persone possono riflettere e commemorare le vittime dell’Olocausto. È un luogo di incontro per generazioni presenti e future, che serve come monito costante per non dimenticare mai ciò che è accaduto. La realizzazione di questo importante progetto testimonia l’incredibile dedizione e la determinazione di Liliana Segre nel preservare la memoria storica e combattere ogni forma di discriminazione e odio.

Un riconoscimento straordinario per un impegno senza fine

La conferenza di laurea honoris causa conferita a Liliana Segre dall’Università Statale di Milano rappresenta un riconoscimento straordinario per il suo impegno senza fine nella preservazione della memoria storica dell’Olocausto. Questo prestigioso onorificenza sottolinea l’ammirazione e il rispetto che le vengono tributati per il suo ruolo fondamentale nel Memoriale della Shoah e nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Durante la solenne cerimonia, Liliana Segre sarà accompagnata dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, testimoniando così l’importanza attribuita a questo evento dall’Università Statale di Milano. Il professore Marco Cuzzi terrà una laudatio approfondendo ulteriormente il profilo di Liliana Segre e il suo contributo alla ricerca storica. Successivamente, durante la Lectio Magistralis, Liliana Segre avrà l’opportunità di condividere le sue esperienze e riflessioni sulla Shoah con Enrico Mentana.

La cerimonia culminerà con la consegna delle Medaglie d’Onore alla Memoria da parte del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, un gesto simbolico per ricordare le vittime dell’Olocausto e impegnarsi a non dimenticare mai ciò che è accaduto.