Passerella Museo del ‘900: il progetto potrebbe diventare realtà

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che la discussione sulla realizzazione della passerella tra i due Arengari di piazza Duomo per il Museo del Novecento sta per essere finalizzata. Nonostante mesi di silenzio sul tema, Sala ha dichiarato che siamo ben avviati verso l’obiettivo di lanciare presto la gara e iniziare i lavori entro la fine dell’anno prossimo.

Il progetto della passerella tra i due Arengari del Museo del Novecento a piazza Duomo sta per diventare una realtà. Dopo mesi di discussione, il sindaco Beppe Sala ha annunciato che la gara per la sua realizzazione sarà lanciata presto, con l’obiettivo di iniziare i lavori entro la fine dell’anno prossimo.

Il progetto della passerella tra i due Arengari del Museo del Novecento a piazza Duomo ha suscitato un acceso dibattito. Inizialmente respinta dalle belle arti, l’idea è stata ripresa dall’ex ministro Franceschini. L’autorizzazione per la sua realizzazione è ancora in fase di valutazione da parte della soprintendenza.

