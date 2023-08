Come fare visualizzazioni su Twitch

Twitch è una piattaforma dedicata soprattutto ai gamer con la voglia di condividere i propri giochi preferiti, ma anche artisti, musicisti e altri tipi di creator possono trovare i loro spazi.

Twitch è una piattaforma dedicata soprattutto ai gamer con la voglia di condividere i propri giochi preferiti, ma anche artisti, musicisti e altri tipi di creator possono trovare i loro spazi. Per quanto sia possibile caricare dei video su Twitch (oppure visualizzare delle brevi clip divertenti), il format più amato in assoluto è quello della live in diretta, così da interagire con gli spettatori senza filtri.

La carriera dello streamer, però, non è tutta in discesa; alcuni, infatti, scelgono di comprare visualizzazioni Twitch reali per crescere più in fretta. Si tratta di una strategia utile, ma solo se affiancata ad altre tecniche particolarmente efficaci (anche se possono richiedere tempo).

Alza la qualità dello streaming

Le persone sono più portate a rimanere quando lo streaming è di alta qualità dal punto di vista audio e video. Quando il budget lo consente, conviene investire su microfoni, webcam ed eventualmente computer di buona qualità, che permettano uno streaming fluido.

Inoltre, è consigliabile anche rimuovere la maggior parte dei rumori di fondo, così che la voce dello streamer diventi il punto focale dell’audio.

Vai in diretta regolarmente

Il pubblico tende ad affezionarsi alla regolarità, per questo è utile streammare in giorni e orari prestabiliti, da definire direttamente sul profilo di Twitch.

Anche la durata dello streaming dovrebbe essere sufficientemente lunga, per permettere agli spettatori di arrivare quando desiderano e di rimanere anche per periodi di tempo molto estesi.

Molti, pur non seguendo ogni momento della live, amano tenere lo streaming in sottofondo come una sorta di voce in grado di fare compagnia (aumentando però il numero complessivo di visualizzazioni).

Scegli i contenuti di tendenza (o della tua nicchia)

Seguire le tendenze del momento può essere utile, ma non sempre; un gamer emergente che tentasse di giocare in diretta il titolo del momento potrebbe finire sovrastato dagli streamer più grandi che si stanno occupando dello stesso gioco. Tuttavia, qualche visualizzazione (e iscrizione) in più potrebbe arrivare, quindi vale la pena provare.

Nel lungo periodo, però, i contenuti (o i giochi) di nicchia potrebbero garantire un pubblico più stabile e affezionato, ma anche più piccolo e con difficoltà di crescita.

Uno streamer a inizio carriera potrebbe oscillare tra le tendenze e i contenuti di nicchia, così da attirare nuovo pubblico grazie alle tendenze e fidelizzare con i contenuti assidui.

Interagisci col pubblico

La parte più bella delle dirette è l’interazione in tempo reale tra streamer e pubblico. Per questo, è importante leggere la chat (soprattutto quando gli spettatori sono pochi) e ringraziare per ogni iscrizione, abbonamento o donazione, magari inserendo un alert in sovrimpressione.

Twitch consente di organizzare dei piccoli sondaggi direttamente nella chat della live, utile per chiedere al pubblico di effettuare delle piccole scelte (“che gioco facciamo adesso?”, “che personaggio volete vedermi disegnare?”, ecc.).

Far sentire il pubblico importante è un ottimo modo per garantirsi più visualizzazioni nel futuro, perché uno spettatore contento è uno spettatore che tornerà a vedere altre dirette.

Vai in diretta su più social contemporaneamente

Alcune piattaforme non consentono di streammare altrove gli stessi contenuti, perciò è importante leggere i termini di utilizzo del servizio. Se i social prescelti lo consentono, è utile effettuare due dirette contemporaneamente su piattaforme diverse.

Per esempio, molti streamer di Twitch attivano la diretta anche su TikTok, così da aumentare il pubblico. In questo caso, però, bisogna tenere d’occhio entrambe le chat e interagire con entrambe.

In questo caso specifico, gli spettatori potrebbero scegliere di passare da TikTok a Twitch, aumentando quindi le visualizzazioni al profilo Twitch. Ciò è imputabile al fatto che il formato e la qualità delle live di Twitch tendono a essere migliori e che certe live (come quelle di gaming o disegno) si seguono meglio in formato orizzontale.

Collabora con altri streamer

Collaborare con streamer affini è un buon modo per raggiungere nuovi iscritti potenzialmente interessati a visualizzare le live in futuro.

Oltre alle dirette insieme ad altri streamer, è possibile anche effettuare dei raid al termine della propria live, così da inviare a loro i propri spettatori. Una rete di streamer che effettua raid per tutti i partecipanti crescerà più rapidamente.

Acquista delle visualizzazioni

Quando tutti i metodi detti finora non funzionano (o impiegano troppo tempo a funzionare), è possibile ricorrere all’acquisto di visualizzazioni di alta qualità per boostare la visibilità del profilo.

Anche Twitch, come tutti gli altri social, tende a favorire gli streamer con molte visualizzazioni concedendo loro una migliore visibilità; di conseguenza, avranno più possibilità di crescere nel breve e medio termine.