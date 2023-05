Kurios – Cabinet of Curiosities, il grande ritorno del Cirque du Soleil a Milano fino al 25 giugno

La carovana del Cirque du Soleil, compagnia itinerante dal 1984, è arrivata a Milano per mettere in scena il suo 35esimo spettacolo, Kurios - Cabinet of Curiosities.

La carovana del Cirque du Soleil, compagnia itinerante dal 1984, è arrivata a Milano per mettere in scena il suo 35esimo spettacolo, Kurios – Cabinet of Curiosities. Lo show, che trascina il pubblico in un regno fantastico e misterioso resterà in città, precisamente in Piazzale Cuoco, fino al 25 giugno con spettacoli serali durante la settimana e l’aggiunta di spettacoli pomeridiani nel fine settimana.

Kurios – Cabinet of Curiosities

In un passato alternativo, un bizzarro Cercatore, grazie al suo armadietto delle curiosità, scopre un mondo nascosto e invisibile all’interno del quale trascina anche il pubblico presente in sala.

Ciascun numero, definito “atto”, è presentato su una struttura indipendente integrato all’interno della scenografia in modo da dare maggiore enfasi alle performance.

Lo spettacolo ha inizio con il “Caos Synchro 1900”: una locomotiva entra nella stazione ferroviaria fa scendere un gruppo di artisti in arrivo direttamente dal XIX secolo che in un attimo creano un ambiente di feste e preparano il pubblico all’atto successivo, il “Carillon Duo”. In questo numero acrobatico è l’uomo a fare da trapezio umano per la donna, che interpreta una bambola di porcellona. Tra gli altri numeri acrobatici dello spettacolo: la “Bicicletta aerea”, il “Mondo capovolto”, “Rola Bola” e l’“Acro rete“. Particolarmente divertente il “Circo invisibile” e l'”Atto comico” che vedrà anche la partecipazione di un membro del pubblico.

Uno spettacolo emozionante e divertente che porta il pubblico in un turbinio di emozioni che vanno dal divertimento degli atti più comici all’emotività insita nei numeri più intimi, il tutto nella cornice di una scenografia imponente ispirata ai colori e agli ambienti tipici dell’epoca industriale.

I numeri dello spettacolo

Il cast è composto da 49 artisti, alcuni dei quali già parte delle produzioni precedenti. Per mettere in scena Kurios sono stati creati 100 costumi e 426 oggetti di scena. Per la creazione di questi ultimi sono state utilizzare per la maggior parte 5 o 6 materiali, declinati in tutte le forme possibili.