Design Week 2023: cosa fare venerdì 21 aprile

Uno degli eventi più aspettati dell'anno, la Design Week 2023 è finalmente arrivata. Scoprimamo insieme cosa fare venerdì 21 aprile.

Nel cuore di Milano, il Fuori Salone è sicuramente uno degli eventi da non perdere questa settimana. Tra istallazioni scenografiche e iniziative sparse per tutta la città, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopriamo cosa fare alla Design Week 2023 venerdì 21 aprile.

Design Week: gli eventi di venerdì 21 aprile

Tortona District

La Tortona Design Week è sicuramente una tappa da non perdere. Tra la Limonaia, la terrazza mediterranea firmata Nardi e il The colour Squad – Designing Tomorrow Together, il progetto di Yoox, ogni giorno c’è un ricco palinsesto di installazioni, mostre, eventi e talk a cura di Gag Europe, Hainan Lizu, Delta Light, Decor Lab, Lechler, nhow Milano, Lexus, Noroo e molti altri.

Oggi, 21 aprile, Officina 14 (Via Tortona, 14) ospita una serata piena di musica. Dalle 20 alle 24 musica house e tech house si uniscono per dare vita a un party pieno di energia.

Al Casello Giallo (Via Savona, 5) dalle 19.30 sarà possibile ammirare un Live art su tela a ritmo di musica a cura del proprietario della boutique dell’arte. La serata continuerà fino a mezzanotte, accompagnata da Dj Davide Peviani. Sarà anche possibile degustare degli special drink dai ragazzi di Bartenders road, Scuola di barman d’élite di Milano e proprietari del Refeel coffee & more.

Infine Nardi nella Limonaia di via Tortona 30 ospita oggi alle ore 19, “Benessere e natura nel giardino contemporaneo” con il paesaggista, Antonio Perazzi, e il medico e docente di fitoterapia, Stefania Piloni.

Zona Brera

Distretto cuore del FuoriSalone, Brera accoglie un’istallazione molto scenografica nel cortile della Pinacoteca, invaso dall’acqua per l’occasione. Si tratta di ‘Grohe spa Health Through Water’, realizzata da Grohe (leader nelle soluzioni per il bagno) che ha voluto creare un’esperienza multisensoriale per il lancio del sub-brand premium Grohe spa, celebrando la passione per l’acqua attraverso un’installazione che riflette l’architettura della Pinacoteca di Brera. Quattro ambienti immersivi rivelano il design del bagno innovativo: la rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio Private Collection e Allure Brilliant, le finiture di tendenza Grohe Colors le soluzioni doccia del brand. L’installazione sarà aperta al pubblico fino al 23 aprile.

Centro storico

Palazzo Litta (in corso Magenta 24) accoglie la mostra Doppia Firma. Poltrone antropomorfe, specchi coi baffi e coffee table ‘balneari’ portano una ventata di ironia nelle stanze barocche del Palazzo. Dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato, che per la settima edizione esplora il tema del ludico.

Fino al 26 aprile nel Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano è possibile riscoprire il piacere del tempo libero e del divertimento con “Swig” un altalena speciale progettata da Stefano Boeri Interiors in occasione della Milano Design Week 2023. Trentasei sedute compongono la grande altalena che accoglie un Public Music Program, in collaborazione con Fondazione I Pomeriggi Musicali. Lo spazio interattivo ed esperienziale firmato Amazon si ispira al Surrealismo spagnolo del primo Novecento e dal Circo Americano di Madrid, dove erano protagoniste alcune performance di artisti che leggevano seduti su un’altalena.

Zona Navigli

In Darsena, in prossimità dello storico canale di Leonardo Da Vinci, è possibile passeggiare sull’acqua con l’installazione galleggiante “The Sea Deck”. Progettata da Amdl Circle e Michele De Lucchi per Azimut Yachts è un viaggio in cinque tappe, una camminata sull’acqua, sul sughero, a piedi nudi. Una passeggiata che, grazie a cinque stazioni interattive, si trasforma nel racconto di una nuova serie di yacht ibridi nata dalla scommessa di Azimut: abbattere le emissioni di CO2 e il consumo energetico.