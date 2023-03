Cirque du Soleil a Milano: quando e dove vederlo

Questa primavera sbarcherà a Milano il nuovissimo spettacolo del Cirque du Soleil. Scopriamo insieme dove e quando vederlo.

Mercoledì 22 marzo si è tenuta a Roma la premiere di “KURIOS – Cabinet of Curiosities”, spettacolo itinerante di Cirque du Soleil Entertainment Group. L’impresa internazionale, che anima le città con i suoi spettacoli ormai da 38 anni, nei prossimi mesi sbarcherà anche nel capoluogo lombardo. Scopriamo insieme dove e quando poter ammirare il nuovo show del Cirque du Soleil a Milano.

La premiere di “KURIOS – Cabinet of Curiosities”

Questo nuovissimo spettacolo firmato dal Cirque du Soleil è stato presentato il 22 marzo a Tor di Quinto a Roma, alla presenza di un parterre d’eccezione. L’evento ha, infatti, riunito personalità del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport al di sotto del Grand Chapiteau, tra cui: Marco Bocci, Laura Chiatti, Alessandro Preziosi, Christian De Sica, Caterina Guzzanti, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Lo show, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, ha venduto finora oltre 130.000 biglietti, acquistabili online sul sito TicketOne.

Lo spettacolo del Cirque du Soleil a Milano

Lo spettacolo rimarrà a Tor di Quinto a Roma fino a sabato 29 aprile. Lo show si sposterà poi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio a domenica 25 giugno.

“KURIOS – Cabinet of Curiosities” del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno. Disorienterà i sensi e le percezioni, fino al punto di chiedersi se quello che si sta ammirando sia reale o meno. Apriamo le porte dell’“armadietto” delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui. Personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi. Passando da curiosità insolite a prodezze acrobatiche mozzafiato, questo kolossal il puro stile Cirque du Soleil ci dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione.

La storia del Cirque du Soleil

Fondato a Montreal nel 1984, il Cirque du Soleil ha ridefinito il modo in cui il mondo vede il circo. L’organizzazione canadese è diventata leader globale nell’intrattenimento dal vivo con la creazione di esperienze coinvolgenti e iconiche di livello mondiale, in 6 continenti. Cirque du Soleil ha sviluppato una connessione con il pubblico grazie alla sua genuinità, umanità e inclusività. Cirque du Soleil ha il privilegio di lavorare con artisti provenienti da 64 paesi che riescono a dare vita al loro estro sui palcoscenici di tutto il mondo. L’azienda mira ad avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità e sul pianeta con i suoi strumenti più importanti: la creatività e l’arte.