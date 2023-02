Febbraio 2023 riserva tante novità per la città di Milano in fatto di mostre per febbraio 2023.Quali?

A Milano vengono organizzate tantissime mostre ogni mese. Alcune durano pochi giorni mentre altre possono coprire mesi interi. Per il mese di febbraio 2023 ci sono delle grandi novità e delle grandi conferme. Quali sono le mostre che sarà possibile visitare?

Mostre a Milano nel mese di febbraio 2023: “Zerocalcare.Dopo il botto” alla Fabbrica del Vapore

Dopo la divertentissima serie tv di successo Zero Calcare è arrivata la mostra ideata da Silvia Barbaglio e prodotta da Arthemisia. Vengono mostrare più di 500 tavole dalle illustrazioni originali e site specific. Il tutto è allestito all’interno della Fabbrica del vapore che è stata trasformata in una città post-apocalittica, inventata in cui è presente una strada con disegnati una serie di eidifici ad opera dell’autore. Così come nella serie anche la mostra vuole innalzare il livello della riflessione e indurre il visitatore a pensare a quanto le nostre vite siano cambiate dopo la pandemia da Covid-19.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30 mentre il sabato,la domenica e i giorni festivi dalle ore 9:30 alle ore 20:30. Il costo dei biglietti va dai 10 ai 14 euro a persona.

Mostre a Milano nel mese di febbraio 2023: cosa vedere, dove e prezzi

Mostra di Bosh a Palazzo reale

aperta dal 9 novembre 2022 al 12 febbraio 2023.

Il costo del biglietto si aggira tra i 21 e i 25 euro a persona. La visita dura circa un’ora e mezza.

Mostra di Andy Warhol-Fabbrica del Vapore

Aperta dal 22 ottobre 2022 al 26 marzo 2023. l costo del biglietto è tra i 15 e i 19 euro. La visita dura un’ora e mezza circa.

Visita Letteraria:Alda Merini -Casa muse Alda Merini

Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 11:30.I prezzi vanno dai 9 ai 13 euro e la visita dura circa due ore.

Mostra Machu Picchu e gli imperi d’oro del Perù-Mudec

Le date ancora disponibili sono 14,18,19 febbraio 2023.I prezzi vanno dai 23 ai 27 euro.

Mostra di Ernst-Palazzo reale

Le date disponibili sono 5,8,11,16,18,19,21,22,23,24,25,26 febbraio. Le tariffe vanno dai 21 ai 25 euro.

Mostra Mecenati,collezionisti,filantropi-Gallerie d’Italia,Piazza della Scala

Dal 18 novembre 2022 al 26 marzo 2023. I biglietti si aggirano tra i 18 e 22 euro. La visita dura un’ora e mezza.