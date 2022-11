Eduscopio ha pubblicato la classifica delle migliori scuole d'Italia. Quali sono le migliori di Milano?

Eduscopio ha pubblicato la classifica che rivela quali sono le migliori scuole superiori d’Italia per questo 2022. Si basa infatti sul profilo lavorativo e universitario degli ex studenti e questo sarà d’aiuto per tutti i ragazzi che escno dalla terza media.

Quali sono le migliori a Milano?

Eduscopio 2022: di cosa si tratta?

Eduscopio è la guida interattiva della Fondazione Agnelli che aiuta le famiglie e i ragazzi nella scelta della scuola superiore. Gli indirizzi sono tanti ma bisogna pennsare a cosa si vorrebbe fare dopo la maturità: entrare nel mondo del lavoro o continuare a studiare? Eduscopio di suggerirà gli indirizzi e le scuole adatte al percorso che si vuole seguire.

Eduscopio 2022: la classifica delle scuole di Milano

Eduscopio 2022: licei classici di Milano

Sacro Cuore Casiraghi Alexis Carrel Berchet Setti Carraro

Eduscopio 2022: licei scientifici di Milano

Leonardo Da Vinci Volta Sacro Cuore Vittorio Veneto

Eduscopio 2022: licei linguistici di Milano

Manzoni Zaccaria

Eduscopio 2022: licei scienze umane di Milano

Virgilio Erasmo da Rotterdam

Eduscopio 2022: istituti tecnici economici di Milano con sbocco universitario

Manzoni Moreschi

Eduscopio 2022: istituti tecnici teconogici di Milano con sbocco universitario

Natta Leonardo Da Vinci

Eduscopio 2022: istutiti tecnici economici di Milano a sbocco lavorativo

Regina Mundi Marie Curie Primo Levi

Eduscopio 2022: istituti tecnici teconologici di Milano a sbocco lavorativo