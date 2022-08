I piatti tipici della cucina milanese

Ricca di prodotti tipici dalla tradizione particolarmente ricca, la cucina milanese rappresenta un fiore all’occhiello della storia gastronomica e culinaria del Bel Paese.

Ricca di prodotti tipici dalla tradizione particolarmente ricca, la cucina milanese rappresenta un fiore all’occhiello della storia gastronomica e culinaria del Bel Paese. I piatti tipici meneghini si mostrano ideali per i mesi freddi, ma a prescindere dalla stagione in cui il capoluogo lombardo viene visitato, alcune pietanze sono un vero e proprio must da provare assolutamente.

Oggi, i piatti milanesi sono famosi in tutto il mondo. Non a caso, la città è un crocevia globalizzato in cui diverse culture internazionali convogliano, mentre l’identità lombarda e, italiana in generale, ha modo di essere esportata nelle cucine del globo. Sebbene si tratti di una cuisine molto tradizionale, quella milanese continua ad attirare buongustai provenienti da ovunque, Italia e non solo. Senza perderci in ulteriori indugi, dunque, scopriamo i piatti più famosi della cucina meneghina.

Risotto alla Milanese e ossobuco

Apriamo la nostra classifica con quello che, probabilmente, è il piatto più famoso della tradizione lombarda. Il segreto del suo successo risiede proprio nella semplicità e nella genuinità degli ingredienti che lo compongono: burro e zafferano su tutti. Una menzione onorevole, in questa sede, va fatta all’ossobuco, prelibatezza proveniente dalla tibia di vitello, ideale da mangiare insieme al risotto.

Mondeghili

Si tratta delle tradizionali polpette di carne tipiche della tradizione milanese, nate per non sprecare gli avanzi di bolliti e brasati che venivano preparati nelle case. Generalmente sono impastate con mortadella, salsiccia, pane, uova e spezie per poi essere fritte nel burro.

Cotoletta alla milanese

Questo piatto è l’esempio lampante della semplicità della tradizione culinaria e gastronomica milanese. Gustosa, semplice da preparare, la cotoletta alla milanese riesce a mettere d’accordo grandi e piccini, convincendo anche i palati più esigenti. Che si sia alla ricerca di un piatto saporito, di un secondo sostanzioso a cui accompagnare un’insalata o delle gustose patatine fritte, la cotoletta si rivelerà una scelta sicuramente azzeccata.

Pizzoccheri

Proseguiamo con una pietanza perfetta per combattere gli inverni più pungenti, scaldando lo stomaco e il cuore. I pizzoccheri sono un formato di pasta, generalmente fatta in casa, dal caratteristico colore grigiastro e dalla consistenza simile a quella delle tagliatelle. I pizzoccheri vengono preparati con farina di grano saraceno, per poi essere conditi con verza, patate e formaggio. Non esattamente un pasto leggero, ma sicuramente un prezioso pezzo di storia da leccarsi i baffi.

Cassoeula

Di nuovo, una pietanza ideale per l’inverno, da provare assolutamente. La cassoeula, con il suo sapore forte e deciso, non è, certo, per tutti. Il suo misto di verza e parti meno pregiate del maiale, però, farà godere gli appassionati di gusti decisi.

Rustin negàa

Sono dei nodini tipici di vitello che vengono impanati e, successivamente, rosolati con burro e pancetta, per essere, poi, annegati nel brodo e serviti con la polenta come contorno.

Busecca

La trippa alla milanese, adorata dai lombardi in inverno.

Michetta

Un pane soffiato tipico del lombardo viene prodotto a forma di stella ed è vuoto all’interno. Si rivela perfetto per essere farcito e servito fresco e croccante.

Panettone

Come potrebbe mancare. Il dolce tipico della tradizione natalizia meneghina, esportato in tutta Italia e nel mondo. Fu inventato all’ombra del Duomo nel XVI Secolo, a partire da ingredienti semplicissimi, di reperibilità immediata, che si contraddistinguono per la loro bontà casereccia.

Negroni Sbagliato

Chi avrebbe mai detto che nella tradizione culinaria milanese ci fosse anche uno dei drink più famosi al mondo. Il Negroni tradizionale venne modificato nel Bar Basso di Milano negli anni ’70, per essere servito nei migliori casino gratis ovunque nel mondo.

Barbajada

Chiudiamo con la bevanda dolce adatta a tutte le stagioni, da servire calda o fredda, a base di cioccolata, caffè, latte e zucchero.