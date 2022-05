Torna il Milano Pride 2022: tutti gli eventi in programma

Diciassette giorni di eventi per sostenere la comunità Lgbtqia+

A partire dal 16 giugno torna il Milano Pride, l’evento dedicato all’orgoglio omosessuale.

Milano Pride: il calendario

Dal 16 al 19 giugno si terrà il Festival di cinema Lgbtq+ e cultura queer, in contemporanea con l’apertura della Pride Week.

In sala sarà disponibile il meglio della cinematografia indipendente a tematica Lgbtq+. Dal 30 giugno al 1° luglio in Largo Bellintani, Piazzale Lavater e Piazzale Santa Francesca Romana ci saranno tre Pride Square con incontri, talk, dibattiti e momenti dedicati alla cultura e all’arte.

Milano Pride: la parata

Sabato 2 luglio torna anche la grande parata con un percorso completamente nuovo. Gli organizzatori hanno sottolineato: “Negli ultimi anni i temi del Pride hanno visto un sempre più ampio ingaggio della società civile.

La partecipazione parla chiaro, i diritti Lgbtqia+ e di tutte le minoranze sono ora nelle priorità di molta della cittadinanza. Abbiamo così deciso di sperimentare un percorso più ampio per permettere a tutti di vivere il Pride a pieno, e che possa allargare ulteriormente i nostri orizzonti di coinvolgimento di tutta la città”.

Milano Pride: il percorso della parata

Il tragitto partirà da Piazza Duca d’Aosta -Stazione Centrale-, attraverserà in parte Via Settembrini per proseguire poi su Corso Buenos Aires fino ad arrivare a Porta Venezia, il quartiere italiano LGBTQ+ più bello in assoluto.

A seguire si terrà il grande evento finale di chiusura che coinvolge le associazioni LGBTQIA+ e le loro rivendicazioni, i saluti delle istituzioni, performance e entertainment.

LEGGI ANCHE: Omotransfobia, a Palazzo Marino sventola la bandiera arcobaleno