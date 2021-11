Di Fiore, ‘Storia del Napoli una squadra, una città’: la presentazione del libro a Milano

La presentazione alla Libreria Centofiori del saggio Utet

Pubblicato da Utet, il nuovo libro di Gigi Di Fiore si intitola: ‘Storia del Napoli, una squadra, una città, una fede’.

‘Storia del Napoli una squadra, una città’: la presentazione a Milano

Nella giornata di giovedì 25 novembre, alle ore 19.00, Di Fiore prenderà parte alla presentazione del suo libro presso la Libreria Centofiori, situata in Piazzale Dateo, 5.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, che si occupa di economia sportiva e, in particolare, dei “business” che ruotano intorno al mondo del calcio. Inoltre, interverrà anche Rubén H. Oliva, giornalista, regista cinematografico e televisivo argentino.

Presentazione del libro ‘Storia del Napoli una squadra, una città’: la trama

Il giornalista Di Fiore racconta, in 462 pagine, la storia dei presidenti del Napoli, da Achille Lauro ad Aurelio De Laurentiis, e la storia dei suoi campioni, da Sallustro a Cavani, Lavezzi e Higuaín.

Immancabile il protagonista della stagione più gloriosa del Napoli: la stella Maradona. L’autore ricostruisce la storia della squadra; dalla nascita del club, nel 1926, rivelando il susseguirsi di imprese gloriose e rovinose disfatte.

Presentazione del libro ‘Storia del Napoli una squadra, una città’: chi è Di Fiore?

Gigi Di Fiore, giornalista e saggista italiano, è il redattore del “Giornale” di Montanelli, nonché inviato del “Mattino” di Napoli. Nel 2001 ottiene il Premio Saint-Vincent per il giornalismo; il Premio Pedio per la ricerca storica; il Premio Melfi per la saggistica; il Premio Guido Dorso per gli studi sul Mezzogiorno e il Premio Marcello Torre per l’impegno civile.

