Una corsa spericolata da Cinisello Balsamo finisce in un grave incidente a Monza, con cinque feriti tra cui una donna gravemente colpita.

Nel lunedì mattina del 9 novembre, le strade di Cinisello Balsamo e Monza sono state teatro di una scena drammatica. Una pattuglia del Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Sesto San Giovanni ha tentato di fermare un’auto in controllo di routine su via Valtellina. Gli occupanti, tre uomini di origine peruviana, hanno ignorato l’alt e sono accelerati, dando il via a una fuga che si è protratta per diversi chilometri.

Il veicolo, una Toyota a noleggio, è stato inseguito a velocità sostenuta, attraversando il territorio di Cinisello Balsamo e avvicinandosi rapidamente al centro di Monza. La manovra ha richiesto un impegno coordinato da parte dei carabinieri, che hanno seguito il percorso senza perdere la visuale, pur dovendo gestire la pericolosità dell’azione. L’inseguimento ha coinvolto anche le forze dell’ordine locali, ma la fuga non è stata interrotta prima di arrivare in via Borgazzi, dove la situazione si è trasformata in tragedia.

Inseguimento scaturito da un controllo a Cinisello Balsamo

Alle 11.30 circa, il controllo effettuato in via Valtellina si è trasformato in un evento di emergenza quando i tre passeggeri hanno scelto di fuggire invece di fermarsi. La loro decisione di accelerare ha costretto i carabinieri a dare il via a una corsa di inseguimento, durante la quale il conducente ha mostrato una guida spericolata, superando i limiti di velocità e ignorando la segnalazione delle autorità. Nel frattempo, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 600 euro in contanti e una borsa schermata, tipica degli strumenti anticircolazione, sebbene vuota.

Le autorità hanno, durante la fuga, attivato la procedura di blocco di zona, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco e delle ambulanze per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada. La polizia locale ha monitorato la viabilità per impedire ulteriori incidenti. Nonostante gli sforzi, il conducente non è riuscito a mantenere il controllo del veicolo una volta arrivato a Monza, dove l’evento ha preso una piega decisiva.

Impatto frontale a Monza: le vittime e le conseguenze

In via Borgazzi, l’incidente si è verificato quando la Toyota ha colpito frontalmente una Fiat Panda guidata da una donna di 54 anni, che trasportava sua figlia di 24 anni. L’impatto violento ha provocato il ribaltamento di entrambe le auto, costringendo i soccorritori a intervenire con più unità dei Vigili del Fuoco, quattro ambulanze e un’automedica. La donna di 54 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato riaperto il reparto di terapia intensiva per le sue gravi condizioni.

La figlia, 24enne, è stata ricoverata in codice giallo, risultando stabile dopo le prime accertamenti. I tre uomini a bordo della Toyota hanno anch’essi riportato ferite lievi e sono stati fissati in codice giallo presso la Multimedica di Sesto San Giovanni e il Bassini di Cinisello Balsamo. Un tentativo di fuga a piedi da parte di uno dei tre è stato interrotto immediatamente dai carabinieri, che li hanno bloccati sul posto. Le indagini continuano per chiarire le motivazioni del rifiuto di fermarsi all’alt e per verificare eventuali precedenti penali dei coinvolti.