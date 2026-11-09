Scopri i dettagli delle vincite che hanno fruttato più di duecentomila euro in tutta la Lombardia, incluso il colpo da 125.250 euro a Cernobbio.

Il Lotto ha chiuso le estrazioni del 6 e del 7 novembre 2026 con una distribuzione complessiva di denaro superiore ai 200.000 euro in tutta la Lombardia. Questi importi sono il risultato di diverse combinazioni vincenti, tra cui ambi, terni, quaterne e una giocata Lottopiù, che hanno coinvolto numerosi rivenditori sparsi sul territorio regionale. La varietà di premi dimostra come il gioco mantenga viva l’attenzione di migliaia di giocatori, sia abituali sia occasionali, che sperano di trasformare una semplice schedina in un guadagno significativo. L’entusiasmo generato dalle notizie di vincita ha inoltre alimentato le discussioni nei centri commerciali e nelle agenzie del gioco locale.

Tra tutti gli incassi, la cifra più alta della giornata è stata registrata a Cernobbio, in provincia di Como, dove un fortunato giocatore ha incassato la somma di 125.250 euro. Il premio è stato ottenuto grazie a una combinazione formidabile composta da sei ambi, quattro terni e una quaterna, dimostrando la potenza di una giocata ben calibrata. Questa vincita non solo ha frantumato ogni record locale, ma ha anche attratto l’interesse di giornalisti e curiosi, che hanno affollato il punto vendita di Via V Giornate per testimoniare il momento. Il notevole risultato ha confermato l’importanza della rete di punti vendita del Lotto nel facilitare l’accesso al gioco d’azzardo legale.

Premio record di 125.250 euro a Cernobbio

Il punto vendita di Via V Giornate a Cernobbio è diventato il fulcro della notizia regionale quando è stato annunciato il premio da 125.250 euro. Il vincitore, rimasto anonimo per rispetto della privacy, ha ottenuto la somma grazie a una combinazione estremamente rara: sei ambi, quattro terni e una quaterna. Tale configurazione è considerata una delle più difficili da realizzare, il che rende la vincita ancora più sorprendente. L’importo, pari a più di cento venticinquemila euro, ha suscitato immediatamente un’ondata di entusiasmo tra gli abitanti del comune e ha generato code di curiosi fuori dal negozio.

Dettagli della combinazione vincente

La combinazione che ha garantito il colpo da 125.250 euro è composta da sei ambi (coppie di numeri), quattro terni (triple), e una quaterna (quattro numeri). In termini di probabilità, questo insieme di risultati si colloca tra le combinazioni più improbabili del gioco tradizionale, rendendo la vincita un vero caso fortunato. La presenza di una quaterna ha infatti fornito la quota più alta, mentre gli ambi e i terni hanno incrementato il valore complessivo del premio, portando il totale a superare la soglia dei 125 mila euro.

Altre vincite significative a Garbagnate Milanese, Rescaldina e Cornaredo

Parallelamente al record di Cernobbio, altri tre punti vendita hanno registrato premi notevoli nelle stesse estrazioni. A Garbagnate Milanese, in via Principessa Mafalda, è stato incassato un importo di 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una giocata Lottopiù. Questa somma ha rappresentato il secondo più alto risultato della giornata, dimostrando che la fortuna non è stata riservata a un’unica località. La combinazione includente la giocata Lottopiù ha aggiunto un valore extra al pacchetto premi.

Garagnate e la giocata Lottopiù

La presenza di una giocata Lottopiù nella schedina di Garbagnate Milanese ha permesso di incrementare il valore finale, contribuendo al raggiungimento dei 50.596 euro. Questa opzione, infatti, prevede un premio aggiuntivo rispetto alle combinazioni standard e viene spesso scelta da chi desidera aumentare le proprie probabilità di vittoria. Il risultato è stato accolto con entusiasmo sia dai clienti abituali del punto vendita sia da nuovi giocatori, che hanno visto in questa vincita un segnale di opportunità.

Nel comune di Rescaldina, in via Giacomo Matteotti, il rivenditore ha distribuito un premio di 16.000 euro, ottenuto tramite sei ambi, quattro terni e una quaterna. A Cornaredo, sulla via Giuseppe Verdi, tre ambi e un terno hanno fruttato 9.500 euro. Queste cifre, pur inferiori al record di Cernobbio, testimoniano la diffusione di premi di valore significativo in tutta la Lombardia, confermando il ruolo centrale del Lotto nella quotidianità di numerose comunità.