OrientaTalenti 2026 ha trasformato MIND in un punto d’incontro per più di 26mila giovani, offrendo workshop, convegni e visite aziendali.

Dal 3 al 5 novembre il MIND Milano Innovation District è stato il palcoscenico della seconda edizione di OrientaTalenti. Lo spettacolo ha riunito studenti, docenti, imprese e rappresentanti istituzionali in un unico spazio dedicato all’orientamento professionale, alle scelte formative e all’intelligenza artificiale.

Il risultato: più di 26.000 partecipanti in tre giornate, 160 attività di orientamento e workshop, 40 convegni e 22 tour aziendali. Un incremento considerevole rispetto alla prima edizione, che aveva registrato 16.000 presenze, a testimoniare l’interesse crescente di scuole e imprese per spazi di confronto dedicati ai giovani.

Sei aree tematiche per esplorare talenti emergenti

Le attività sono state raggruppate in sei macro-aree: sport, Made in Italy, tecnologia, scienze della vita, arte e cultura, e economia. In ciascuna di esse i ragazzi hanno potuto avvicinarsi a percorsi di studio e opportunità lavorative, confrontandosi direttamente con professionisti, docenti e operatori della formazione. L’obiettivo dichiarato è stato quello di valorizzare il talento individuale e di far emergere le attitudini più promettenti.

Organizzatori, sostenitori e testimonianze

L’iniziativa è nata grazie alla sinergia tra JoinUs Milano, AEF Lombardia, ITS Lombardia, Galdus, De Amicis Education, Fondazione Della Frera, Valore Italia e IAL Lombardia, con il sostegno della Regione Lombardia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. “C’era bisogno di un luogo come questo”, ha dichiarato Diego Montrone, presidente di Galdus e AEF, sottolineando la domanda di spazi dove i giovani possano chiedersi e sperimentare il proprio futuro.

Il ruolo centrale degli insegnanti è stato evidenziato da Giulio Massa, presidente di De Amicis Education, il quale ha affermato: “Dietro ogni professionista c’è una scuola e un insegnante che ha saputo riconoscere e far crescere un talento”. Guido Della Frera ha aggiunto che l’evento “ha dato voce alle idee brillanti e ai sogni dei nostri giovani”.

Il valore dell’ecosistema MIND

Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia, ha evidenziato come il distretto sia un “ecosistema innovativo” capace di connettere i giovani al mondo delle imprese, aprendo nuove opportunità, soprattutto a livello internazionale.

Un percorso che supera le tre giornate

Le manifestazioni di novembre rappresentano il punto culminante di un progetto avviato in primavera, con attività di pre-orientamento nelle scuole lombarde e il format partecipativo “Missione Orientamento”. Nei mesi successivi sono previsti ulteriori appuntamenti sul territorio, per garantire continuità al percorso avviato. Matteo Berlanda, presidente di IAL Lombardia, ha concluso: “OrientaTalenti non si chiude con le tre giornate in MIND; il nostro impegno è rafforzare il dialogo tra scuole, istituzioni e imprese per sostenere i giovani lungo tutto l’anno”.