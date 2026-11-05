Stalker di 52 anni fermato in flagranza davanti alla RSA dove perseguitava la compagna di lavoro.

Nel pomeriggio di una giornata di novembre, una donna che lavora in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Cerro Maggiore ha chiamato il Commissariato di Legnano in stato di agitazione. Scossa e in lacrime, ha denunciato la presenza costante del suo ex compagno, un uomo di 52 anni di nazionalità pakistana, nei pressi della propria abitazione e del luogo di lavoro.

L’intervento è avvenuto immediatamente: gli agenti hanno raggiunto l’area intorno alle ore 14:00, hanno avviato un pattugliamento intorno alla struttura sanitaria e, grazie alla segnalazione telefonica, hanno individuato il sospetto all’incrocio tra via Dell’Acqua e via Donizzetti. Il catturato è stato fermato in flagranza di atti persecutori e posto in stato di fermo.

Intervento di Polizia di Legnano: arresto in flagranza

Gli agenti della Polizia di Stato di Legnano, operanti dal commissariato locale, hanno proceduto all’arresto senza opposizione. Una volta localizzato il 52enne, lo hanno fermato all’angolo di via Dell’Acqua con via Donizzetti, zona adiacente alla RSA. Nel corso della perquisizione sono emersi elementi che confermano le accuse di stalking: testimonianze di colleghi, registrazioni delle telefonate di emergenza e la constatazione che l’uomo aveva atteso la vittima sia al suo ingresso nell’abitazione sia all’uscita dal turno di lavoro.

Dettagli dell’operazione e localizzazione

L’azione è stata condotta in piena collaborazione con il Commissariato di Legnano, che ha attivato una telefonata d’emergenza ricevuta dalla vittima per avviare le operazioni di ricerca. Gli agenti hanno pattugliato l’area circostante la RSA per verificare la presenza del sospetto, individuandolo rapidamente grazie alle informazioni fornite dalla donna e alle testimonianze di altri utenti del quartiere.

Il profilo della vittima e le misure cautelari precedenti

La donna, dipendente della RSA di Cerro Maggiore, era già nota alle forze dell’ordine per aver sporto diverse denunce nei confronti dello stesso individuo. Il 52enne era infatti oggetto di un ammonimento del Questore, notificato ad aprile 2026, e di una denuncia recente presentata dalla vittima in libertà. Il continuo appostamento davanti alla casa e alla struttura lavorativa aveva indotto la vittima a modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, vivendo in uno stato di ansia permanente.

Procedimenti giudiziari e trasferimento in carcere

Dopo il fermo, il pubblico ministero di Busto Arsizio è stato informato immediatamente e ha disposto il trasferimento del 52enne nel carcere di Busto Arsizio. L’indagato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La vicenda evidenzia la necessità di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine di fronte a comportamenti di stalking che compromettono la sicurezza e il benessere delle vittime.