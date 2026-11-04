Una domenica a Cuggiono per ascoltare esperti, misurare la pressione e fare un ECG gratuito: il cuore al centro della salute.

Il prossimo 8 novembre la piccola cittadina di Cuggiono diventerà il punto di riferimento per chi vuole prendersi cura del proprio sistema circolatorio. Il Comune, in stretta collaborazione con l’ASST Ovest Milanese, ha programmato una giornata interamente dedicata alla prevenzione cardiovascolare, con l’obiettivo di offrire alla popolazione locale informazioni affidabili e controlli sanitari senza costi.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’assessore alla Prevenzione, Salute e Rapporti con le Istituzioni Sanitarie, Bruna Bugini, di creare un’occasione concreta di educazione e monitoraggio per tutti i cittadini. L’evento è pensato per chiunque desideri conoscere le migliori pratiche per mantenere il cuore in salute e per chi necessita di valutazioni rapide dei parametri vitali.

Conferenza del dott. Turato sulla prevenzione cardiovascolare

Alle ore 14:30, presso la Sala del Consiglio Comunale, il dott. Turato, direttore della struttura specialistica di Riabilitazione Cardiorespiratoria, prenderà la parola. Durante l’incontro, saranno illustrate le principali strategie di prevenzione contro le patologie cardiache, includendo consigli su alimentazione, attività fisica e gestione dello stress. Il relatore, con esperienza clinica consolidata, illustrerà anche come riconoscere i primi segnali di allarme e quali interventi tempestivi possono fare la differenza.

Approfondimento su fattori di rischio e buone abitudini

Nel corso della presentazione, l’esperto analizzerà i fattori di rischio più comuni, come ipertensione, diabete e colesterolo alto, spiegando come il monitoraggio regolare possa prevenire l’insorgere di una cardiopatia. Verranno forniti esempi pratici di esercizi aerobici e suggerimenti nutrizionali, con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti i concetti di una vita più sana per il cuore.

Screening gratuito al Centro Sociale di Cuggiono

Dopo la conferenza, l’evento si sposterà al Centro Sociale, dove verrà attivato un servizio di screening gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Operatori sanitari qualificati saranno a disposizione per misurare la pressione arteriosa, valutare la saturazione dell’ossigeno e controllare la glicemia capillare. I partecipanti potranno inoltre richiedere un elettrocardiogramma (ECG) previa prenotazione.

Prenotazione obbligatoria per l’ECG

Per chi desidera sottoporsi all’ECG, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata dal 26 al 30 ottobre. Questo sistema garantisce una gestione ordinata delle risorse e permette di offrire l’esame a tutti coloro che ne hanno realmente bisogno. L’ECG è uno strumento diagnostico fondamentale per individuare anomalie del ritmo cardiaco e valutare l’integrità del muscolo cardiaco.