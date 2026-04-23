Giovani fermati per rapina armata a Milano: indagini e sequestro di pistole

Arrestati a Milano due sospetti per la rapina del 3 aprile in via Nicola Romeo; una replica d'orologio, minacce con pistola e il contributo delle telecamere hanno fatto luce sul caso

Milano, 23/04/2026 – La polizia ha eseguito due arresti nella mattinata riferendosi a una vicenda avvenuta il 3 aprile in via Nicola Romeo. Sono stati fermati un giovane di 18 anni e un altro di 25 anni, entrambi di nazionalità italiana, ritenuti responsabili di rapina aggravata ai danni di un commerciante di 56 anni.

L’operazione, condotta dopo una serie di accertamenti, ha portato al sequestro di armi e alla ricostruzione del percorso degli indagati grazie alle immagini raccolte.

Il fatto: modalità e dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si sono introdotti nel negozio con il volto coperto da caschi integrali e armati, imponendo la loro volontà con minacce e violenza fisica. Hanno colpito il titolare con la canna dell’arma e costretto una dipendente a inginocchiarsi, ottenendo così la consegna dell’orologio indossato dall’uomo. L’oggetto, in apparenza di marca, è risultato essere una replica dal valore stimato di circa 200 euro. Dopo il gesto i rapinatori si sono allontanati a bordo di uno scooter, lasciando la vittima e i testimoni sotto shock.

Le indagini: il ruolo delle immagini e dei movimenti

L’indagine si è basata in gran parte sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e su altri elementi raccolti sul luogo. Gli inquirenti hanno seguito i percorsi registrati e confrontato i fotogrammi con dati anagrafici e di circolazione, arrivando all’identificazione dei sospetti. Questo approccio ha permesso di collegare i movimenti visti nei video ai profili dei due arrestati e di ricostruire la fase immediatamente successiva alla rapina, anche grazie all’esame delle vie di fuga utilizzate.

Come sono stati individuati i sospetti

La combinazione tra riconoscimento di abbigliamento, atteggiamenti ripresi dalle telecamere e informazioni raccolte dai cittadini ha accelerato le indagini. Gli agenti hanno incrociato dati e testimonianze, identificando i due giovani e localizzandoli per l’applicazione dei provvedimenti restrittivi. L’operazione dimostra come, in presenza di elementi video di qualità, sia possibile ricostruire i fatti e mettere insieme pezzi di una dinamica che a prima vista poteva sembrare confusa.

Sequestro delle armi e rilievi tecnici

Nel corso dell’esecuzione delle misure, la polizia ha trovato e sequestrato due pistole identificate come Bruni 92 calibro 9, entrambe prive del tappo rosso che normalmente distingue le scacciacani dai modelli funzionanti. Il ritrovamento è significativo perché chiarisce il tipo di minaccia utilizzata durante la rapina e mette in luce il rischio di confusione sul campo tra armi giocattolo o a salve e strumenti capaci di intimidire gravemente le vittime. Gli atti sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Implicazioni legali e prossimi passi

Ai due arrestati sono contestati i reati legati alla rapina aggravata; la presenza delle pistole, anche se di natura non letale, aggrava la posizione processuale in quanto elemento di coercizione. La vittima, un commerciante di 56 anni, ha sporto denuncia e le autorità stanno completando la documentazione per il procedimento penale. L’indagine proseguirà con i rilievi tecnici sulle armi sequestrate e con ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali responsabilità accessorie o pregressi collegamenti tra gli indagati.

La vicenda mette in evidenza come la combinazione di tecnologia, lavoro investigativo e segnalazioni dei cittadini possa contribuire a rispondere rapidamente a episodi di cronaca. Rimane l’esigenza di attenzione per i commercianti e i frequentatori delle zone urbane, dove episodi del genere possono causare impatto economico e psicologico significativo. Le autorità hanno comunque ribadito l’impegno per la sicurezza e la prevenzione sul territorio.