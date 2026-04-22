Milano: arrestati quattro giovani per la rapina vicino alla Stazione Centrale

Le forze dell’ordine hanno eseguito misure cautelari nei confronti di quattro ragazzi ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un cittadino svizzero; emergono dettagli sul pedinamento e sui riscontri tecnici

La vicenda riguarda una rapina avvenuta il 25 gennaio 2026 nei pressi della Stazione Centrale di Milano e si è conclusa con l’esecuzione di misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento ha coordinato l’attività che ha portato all’arresto di quattro giovani, tre di nazionalità egiziana e uno di nazionalità marocchina, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, accusati di rapina aggravata in concorso.

Le autorità parlano di un episodio pianificato, documentato e poi ricostruito grazie a diversi strumenti investigativi.

L’indagine è stata condotta dalla Sezione Antirapine della Squadra Mobile di Milano e si è concentrata su un episodio in cui la vittima, un cittadino svizzero di 34 anni, è stata seguita dal momento in cui il treno partito da Lugano è giunto alla stazione. Secondo gli investigatori, i quattro hanno pedinato la vittima fino a via Vittor Pisani, l’hanno circondata e aggredita per strapparle dal polso un orologio del valore di circa 40.000 euro, quindi si sono dati alla fuga. L’operazione ha avuto sviluppi rapidi dopo le prime verifiche tecniche.

Metodo d’azione e dinamica della rapina

Le ricostruzioni degli inquirenti descrivono un’azione coordinata: la scelta della vittima già a bordo del treno, il seguimento dentro la stazione e l’attacco in una strada adiacente, dove i ragazzi hanno approfittato della condizione favorevole per agire. Il fatto che la vittima fosse presa di mira durante il tragitto rende la rapina più grave secondo la contestazione di rapina aggravata in concorso, perché integra elementi di organizzazione e premeditazione. L’episodio ha suscitato attenzione per la violenza dell’azione e per il valore dell’oggetto sottratto.

Il ruolo del pedinamento

Il pedinamento rappresenta la fase preliminare che ha reso possibile l’aggressione: i sospetti avrebbero individuato la vittima sul treno e ne avrebbero studiato gli spostamenti fino a via Vittor Pisani. Dal punto di vista investigativo il concetto di pedinamento è cruciale perché dimostra la volontà di seguire e scegliere il momento più opportuno per colpire, elemento che ha inciso sulla qualificazione del reato. Tale circostanza ha orientato le attività successive, dalla ricerca delle immagini alle verifiche sui soggetti sospettati.

Strumenti investigativi e riscontri

Le forze dell’ordine hanno fatto ampio ricorso all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti sia all’interno sia all’esterno della stazione. Attraverso il confronto dei fotogrammi e gli accertamenti tecnico-scientifici si è proceduto a identificare i volti ripresi e a confrontarli con i profili dei sospettati. Inoltre, gli inquirenti hanno utilizzato l’analisi dei profili social dei coinvolti per ricostruire relazioni e movimenti, rafforzando il quadro indiziario che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Notifica delle misure e posizione degli indagati

Due dei destinatari dell’ordinanza sono stati raggiunti nel carcere di Milano San Vittore, dove si trovavano già detenuti per fatti analoghi; un terzo è stato rintracciato nella zona di Piazza Selinunte, mentre il quarto è attualmente irreperibile e ricercato dalle autorità. Il provvedimento è nato sulla base di elementi ritenuti sufficienti dal G.I.P. per disporre la misura cautelare, ma il procedimento resta nelle fasi delle indagini preliminari e la responsabilità sarà definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile.

Implicazioni e punti aperti

L’episodio solleva questioni relative alla sicurezza nelle aree ferroviarie e all’utilizzo di strumenti tecnologici per il contrasto alla criminalità. L’uso combinato di videosorveglianza, accertamenti tecnico-scientifici e monitoraggio dei profili social ha permesso di ottenere riscontri decisivi, ma restano aspetti da chiarire nelle prossime fasi processuali. Gli inquirenti proseguono le verifiche per ricostruire compiutamente il quadro e per individuare eventuali responsabilità integrative o ulteriori complici.

Verso il prosieguo delle indagini

Il caso rimarrà sotto osservazione fino all’esito delle attività investigative e degli sviluppi giudiziari. Per la vittima e per le autorità è importante che venga fatta piena luce sull’accaduto, mentre la comunità attende risposte su come prevenire fatti simili. La vicenda evidenzia come la sinergia tra magistratura e polizia sia fondamentale per affrontare reati complessi come la rapina aggravata e per garantire che le misure adottate rispecchino le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza individuale.