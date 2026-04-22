Gasolio alterato scoperto in un distributore alle porte di Abbiategrasso

Un intervento di routine ha portato al sequestro di gasolio manipolato: il gestore è stato denunciato e il quantitativo è stato bloccato per gli accertamenti del caso

Un servizio di controllo nella cintura occidentale di Milano ha portato alla scoperta di un ampio quantitativo di gasolio destinato alla vendita al dettaglio che non rispettava gli standard previsti. I militari della Guardia di Finanza hanno effettuato prelievi direttamente dalle pompe erogatrici e inviato i campioni al laboratorio chimico competente per le analisi.

Il risultato degli esami ha evidenziato una composizione alterata, con evidenze che fanno emergere rischi concreti per la circolazione e per l’ambiente. In questa ricostruzione spieghiamo come sono state condotte le verifiche e quali implicazioni emergono per la filiera dei carburanti.

Come è avvenuto il controllo e le analisi

L’operazione è partita da accertamenti di routine volti a contrastare le frodi nelle accise e garantire la qualità del prodotto venduto. I finanzieri della Compagnia di Magenta hanno eseguito prelievi mirati presso il distributore coinvolto e hanno schedato i campioni per l’invio al laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le analisi di laboratorio hanno verificato parametri tecnici determinanti, come il punto di infiammabilità, rilevando valori incoerenti con quanto previsto dalla normativa. Queste verifiche strumentali sono fondamentali per stabilire la non conformità e corroborare la necessità del sequestro del contenuto della cisterna interessata.

Svolgimento operativo

Durante il sopralluogo i militari hanno proceduto al campionamento seguendo protocolli che garantiscono la catena di custodia e la validità delle evidenze. I prelievi dalle pompe sono stati eseguiti con strumenti certificati, a tutela sia degli operatori che della correttezza delle prove. L’invio al laboratorio chimico ha permesso di ottenere una relazione tecnica che ha messo in luce anomalie qualitative. Grazie a questi passaggi è stato possibile procedere al sequestro dell’intero quantitativo ritenuto pericoloso, evitando che il prodotto raggiungesse ulteriori consumatori.

Composizione alterata e rischi rilevati

Dalle analisi è emerso che il carburante era stato mescolato con sostanze estranee, comportamento finalizzato a eludere il regime fiscale sulle accise e a ottenere un vantaggio commerciale. In particolare, sono state riscontrate tracce di solventi, benzine e oli vegetali esausti, componenti che modificano il profilo di infiammabilità del prodotto e possono compromettere il corretto funzionamento dei motori. Oltre al danneggiamento potenziale dei veicoli, queste miscele possono produrre emissioni nocive e rappresentano un rischio per la sicurezza durante il rifornimento e la circolazione.

Sostanze individuate e pericoli ambientali

Le sostanze rilevate non sono idonee per l’uso come carburante e, se immesse nell’ambiente, possono causare contaminazioni e emissioni pericolose. L’uso di oli vegetali esausti e solventi industriali alza il livello di inquinamento e genera fumi non previsti dai cicli di combustione standard. Il fenomeno dell’«allungamento» del carburante, spesso volto a ridurre i costi o ad aggirare gli oneri fiscali, si traduce in danni economici per i concorrenti e in rischi concreti per la sicurezza pubblica, evidenziando la duplice natura del problema: economica e ambientale.

Conseguenze giudiziarie e finalità dei controlli

Al termine degli accertamenti, il quantitativo presente nella cisterna è stato posto sotto sequestro e il gestore del distributore è stato segnalato all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio. Il procedimento penale resta nella fase delle indagini preliminari: l’accertamento definitivo della responsabilità sarà possibile solo in caso di sentenza irrevocabile. Parallelamente, l’attività svolta sottolinea l’importanza dei controlli sulla distribuzione dei carburanti, che mirano non soltanto alla corretta applicazione delle accise, ma anche a tutelare la qualità del servizio, la sicurezza degli impianti e la trasparenza dei prezzi al consumatore.

Questo intervento è un esempio di come i controlli amministrativi e le analisi tecniche possano interrompere pratiche commerciali lesive per il mercato e per la collettività. Il sequestro del quantitativo ritenuto pericoloso e la segnalazione all’autorità giudiziaria rappresentano misure volte a ristabilire condizioni di regolarità e a prevenire ulteriori rischi ambientali e operativi lungo la filiera dei carburanti.