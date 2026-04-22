Cinque denunciati per l’aggressione in piazza Trento e Trieste a Sesto San Giovanni

Il Nucleo Operativo insieme ai Carabinieri ha identificato cinque persone ritenute coinvolte in una violenta rissa, mentre l'amministrazione ha varato restrizioni per limitare l'uso di alcolici

Nel cuore della discussione pubblica locale è tornata la questione della sicurezza dopo una notte di violenza avvenuta la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni, nella zona di piazza Trento e Trieste. Sul caso è intervenuto il Nucleo Operativo della Polizia Locale, che insieme ad altre forze ha avviato verifiche serrate per chiarire dinamiche e responsabilità.

I residenti, che da tempo segnalavano criticità nell’area del Rondò, hanno seguito con attenzione gli sviluppi delle indagini nella speranza di un rapido ritorno alla normalità.

Le attività investigative hanno portato all’individuazione di cinque persone ritenute responsabili dell’aggressione ai danni di un ventenne. Si tratta, secondo gli atti, di quattro cittadini egiziani e di un cittadino italiano, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati che comprendono rissa aggravata, lesioni personali e possesso ingiustificato di armi. Durante le operazioni è stato sequestrato un coltello, elemento che ha aggravato la gravità dell’episodio e che ha determinato il trasferimento della vittima al ospedale Niguarda di Milano per due ferite da taglio subite in via Gioberti.

Indagini e collaborazione tra le forze dell’ordine

Per ricostruire la dinamica della rissa, la Polizia Locale ha lavorato fianco a fianco con i Carabinieri, analizzando le registrazioni delle telecamere e ascoltando i testimoni oculari. Questo coordinamento ha permesso di individuare tempestivamente i presunti autori dell’aggressione e di raccogliere elementi utili alla denuncia. Il ruolo del Nucleo Operativo è stato centrale per il coordinamento delle attività tecniche e per il sequestro del coltello, che rappresenta un elemento probatorio decisivo nel procedimento penale.

Ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, la lite è degenerata rapidamente, trasformandosi in una rissa durante la quale il giovane è stato ferito in via Gioberti. Le immagini e le testimonianze hanno consentito di delineare una sequenza di eventi in cui più persone hanno preso parte attiva alla violenza. La qualificazione del reato come rissa aggravata deriva dalla presenza di armi e dall’entità delle lesioni, circostanze che hanno indirizzato gli inquirenti verso denunce formali per ogni soggetto ritenuto coinvolto.

Provvedimenti amministrativi e risposte del comune

A seguito dell’episodio, il sindaco Roberto Di Stefano ha firmato un’ordinanza che introduce la chiusura anticipata dei minimarket e dei distributori automatici nell’area più critica, con orario dalle 20 alle 7, al fine di limitare il consumo di alcolici in strada. Il provvedimento è stato reso operativo con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio serali ed è previsto che rimanga in vigore fino al 17 maggio. La misura amministrativa è stata presentata come una risposta immediata alle preoccupazioni della cittadinanza.

Reazioni della comunità

I residenti del quartiere hanno manifestato sollievo ma anche determinazione: erano già state organizzate iniziative come una raccolta firme e un presidio promosso dall’assessore Antonio Lamiranda. L’assessore ha espresso delusione per il no del Prefetto alla richiesta di una presenza fissa delle forze dell’ordine nelle ore pomeridiane, ritenuta da molti una misura efficace per prevenire episodi simili. Nonostante l’adozione delle ordinanze, permane la sensazione che servano interventi più strutturali per garantire la sicurezza quotidiana.

Problemi aperti e prospettive future

Nel breve termine l’azione combinata di forze dell’ordine e amministrazione comunale mira a ristabilire un livello di sicurezza percepita più alto, ma restano questioni non risolte: il monitoraggio dell’efficacia delle misure, il supporto ai controlli serali e la gestione di situazioni di marginalità. È soprattutto importante seguire l’evoluzione dell’iter giudiziario presso l’Autorità Giudiziaria per verificare eventuali sviluppi penali e civili. Tra le preoccupazioni locali, inoltre, continua a serpeggiare la minaccia definita da alcuni abitanti come la “gang dei cani senza guinzaglio”, un simbolo della tensione sociale che accompagna il quartiere.

Il caso rappresenta un banco di prova per le politiche di sicurezza urbana: occorrono misure immediate per contenere i rischi e strategie a medio-lungo termine che coinvolgano servizi sociali, presidio del territorio e dialogo con i cittadini. Solo attraverso un approccio integrato, che combini interventi repressivi e azioni preventive, sarà possibile restituire fiducia a chi vive e lavora nell’area di Sesto San Giovanni e garantire un ritorno duraturo alla normalità.