Addio al vice brigadiere Maurizio Di Fonzo, lutto a Rozzano

La città si stringe attorno alla famiglia e all'Arma dei Carabinieri mentre si preparano i funerali a Melzo

Il giorno 22/04/2026 la comunità di Rozzano è stata scossa dalla notizia della morte del vice brigadiere Maurizio Di Fonzo, colpito da un improvviso malore mentre si trovava in servizio presso la Tenenza di Rozzano. La circostanza, avvenuta durante l’orario di lavoro, ha immediatamente attivato i soccorsi ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

L’evento ha mobilitato non solo i colleghi in servizio, ma anche le istituzioni locali e molti cittadini che hanno appreso la notizia con incredulità e dolore. In questa prima fase, le informazioni ufficiali sono state fornite dalle autorità competenti per ricostruire con precisione i fatti e garantire rispetto per la famiglia.

La reazione delle istituzioni

Il sindaco Mattia Ferretti e l’amministrazione comunale hanno espresso pubblicamente vicinanza e partecipazione al lutto, sottolineando il valore del senso del dovere che aveva caratterizzato l’operato del militare. In una dichiarazione ufficiale l’Amministrazione ha ricordato l’impegno quotidiano di chi sceglie il servizio pubblico e ha manifestato la propria solidarietà alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri. Le parole delle autorità locali hanno messo in luce non soltanto il cordoglio, ma anche la volontà di accompagnare i familiari in questo momento difficile con ogni forma di supporto istituzionale e civile necessaria.

Presenza e iniziative ufficiali

Fin dalle ore successive all’accaduto è stata organizzata una presenza istituzionale per mostrare rispetto e vicinanza: delegazioni comunali e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri si sono raccolti per omaggiare il ricordo del militare. Sono previste iniziative formali e momenti di commemorazione che coinvolgeranno i colleghi e le autorità locali, con l’obiettivo di riconoscere pubblicamente il contributo prestato dal vice brigadiere alla sicurezza della comunità. Tali iniziative serviranno anche a rendere visibile il sostegno concreto verso la famiglia nelle ore successive alla tragedia.

Messaggi e ricordi dalla comunità

I messaggi di cordoglio, arrivati da cittadini, colleghi e amici, raccontano un quadro di stima e affetto verso la figura del vice brigadiere Maurizio Di Fonzo. Colleghi che hanno condiviso turni e impegni ricordano la sua disponibilità e la dedizione nel servizio, mentre vicini e conoscenti sottolineano l’aspetto umano del rapporto con la comunità locale. Questi ricordi, spesso intimi e personali, contribuiscono a costruire l’immagine di una persona il cui lavoro e i cui gesti quotidiani hanno lasciato tracce nella vita di chi lo ha incontrato.

Il valore del servizio e l’eredità morale

Il caso riporta al centro il tema del servizio pubblico e del mestiere di chi tutela la collettività. Il ricordo di chi ha operato con impegno e professionalità diventa un elemento di riflessione sul significato più ampio dell’impegno civile. L’eredità lasciata dal militare non è solo nei ruoli svolti, ma nelle relazioni quotidiane, nelle attenzioni e nella responsabilità verso gli altri. Per molti rappresenta un richiamo a riconoscere il valore di figure che lavorano per la sicurezza pubblica, spesso lontane dai riflettori ma fondamentali per la vita della comunità.

Dettagli sul funerale

Per consentire a parenti, colleghi e cittadini di porgere un ultimo saluto, è stato reso noto che i funerali si terranno giovedì 23 aprile, alle ore 14.30, presso la chiesa di Sant’Alessandro a Melzo. La cerimonia sarà un momento pubblico di commiato in cui si attendono rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, autorità locali e cittadini. La scelta del luogo e dell’orario è pensata per favorire la partecipazione della comunità e garantire un omaggio all’altezza del servizio svolto. Si invitano quanti desiderano partecipare a rispettare le indicazioni organizzative comunicate dalle autorità locali.

Nel prosieguo, le istituzioni e i colleghi proseguiranno nelle forme previste per onorare la memoria del vice brigadiere, cercando di coniugare il rispetto per il dolore familiare con il desiderio collettivo di ricordare un operatore che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato. In questo percorso, la città di Rozzano resta unita nel manifestare solidarietà e riconoscenza verso chi lavora per la sicurezza di tutti.