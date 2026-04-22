27enne fermato a Nerviano dopo essersi presentato sotto casa dell’ex

Un 27enne di Inveruno è stato bloccato a Nerviano dopo aver violato il divieto di avvicinamento verso la sua ex

Un episodio di stalking si è concluso con l’arresto di un giovane uomo residente a Inveruno, fermato a Nerviano dopo essersi presentato in prossimità dell’abitazione dell’ex compagna nonostante fosse gravato da un provvedimento restrittivo. La vittima, che aveva già denunciato comportamenti persecutori e per la quale era stato attivato il percorso di tutela noto come Codice Rosso, ha riconosciuto l’uomo e ha richiesto immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.

La situazione ha portato all’intervento tempestivo dei soccorsi e all’arrivo dei militari sul posto.

La vicenda sottolinea come le misure cautelari possano essere messe in atto per proteggere le persone offese, ma anche come la loro efficacia dipenda dall’applicazione concreta e dalla prontezza delle denunce. In questo caso specifico, la presenza dell’uomo sotto l’abitazione ha rappresentato una chiara violazione del divieto di avvicinamento, configurando un comportamento che ha determinato l’intervento dei Carabinieri della stazione locale e il conseguente arresto.

I fatti

L’uomo, ventisettenne originario di Inveruno, si è recato nei pressi dell’abitazione dell’ex convivente a Nerviano, nonostante fosse sottoposto a un divieto che gli impediva di avvicinarsi alla donna. La donna, riconoscendolo, ha attivato il numero unico di emergenza e ha segnalato la presenza dell’individuo davanti a casa. Secondo quanto riferito, il giovane era già stato denunciato dalla vittima per atti persecutori, e nei suoi confronti era stato predisposto un percorso di protezione a tutela della persona offesa. La scena ha rapidamente attirato l’attenzione dei vicini e ha portato al coinvolgimento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

I militari della Stazione di Nerviano sono giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto e hanno proceduto a identificare e bloccare l’uomo. Dopo le verifiche del caso e l’accertamento della violazione del provvedimento restrittivo, il ventisettenne è stato arrestato. L’azione dei Carabinieri è stata rivolta sia a interrompere immediatamente la situazione di pericolo sia a garantire che la vittima potesse ricevere protezione e assistenza. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle procedure previste per reati connessi alla violenza privata e allo stalking.

Quadro legale e misure di protezione

Il divieto di avvicinamento rappresenta una misura cautelare che può essere disposta quando sono riscontrati comportamenti persecutori o minacciosi: si tratta di un provvedimento che intende tutelare la vittima limitando fisicamente i contatti e gli avvicinamenti dell’autore. Il termine atti persecutori descrive una condotta reiterata che cagiona nella vittima uno stato di ansia o paura e che può compromettere la sua libertà o sicurezza. Il rispetto di queste misure è fondamentale per prevenire esiti peggiori e, in caso di violazione, le forze dell’ordine hanno la facoltà di intervenire con tempestività.

Il percorso Codice Rosso

Il percorso denominato Codice Rosso è stato ideato per accelerare i tempi d’intervento e di tutela quando sono denunciati episodi di violenza o stalking. Attraverso questa procedura, la segnalazione della vittima attiva una serie di azioni coordinate tra uffici giudiziari, forze dell’ordine e servizi di supporto. L’obiettivo è fornire protezione immediata e seguire la vittima anche nelle fasi successive, garantendo ascolto, misure cautelari e accesso a servizi specialistici. Nel caso in esame, la presenza del Codice Rosso ha contribuito a un più rapido inquadramento della situazione e all’adozione di misure idonee.

Implicazioni e riflessioni

Questa vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di una pronta risposta istituzionale e sulla responsabilità di chi subisce molestie nel denunciare comportamenti pericolosi. La tutela delle vittime passa attraverso strumenti normativi, ma anche attraverso la consapevolezza collettiva e la collaborazione della comunità. È importante che chi è sottoposto a misure restrittive comprenda la gravità del loro ignorare e che chi osserva comportamenti sospetti sappia segnalare: la combinazione di denuncia, controllo delle misure e supporto specialistico è fondamentale per prevenire il ripetersi di episodi simili.

Le forze dell’ordine, da parte loro, mantengono un ruolo cruciale nel monitoraggio delle disposizioni e nell’intervento immediato quando queste vengono infrante. La rapida attivazione dei soccorsi da parte della vittima in questo caso ha permesso di evitare un possibile aggravamento della situazione e di dare seguito alle misure di tutela già in essere. In un quadro di prevenzione, informazione e reazione efficace si costruisce la protezione reale delle persone esposte a rischi di questo tipo.