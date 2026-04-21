Sorpreso con un jammer: arrestato a Milano 29enne cubano per furto aggravato

Il blitz della VI Sezione della Squadra Mobile ha portato all'arresto in flagranza di un 29enne cubano, ritenuto responsabile di furto aggravato e collegato all'uso di un jammer per neutralizzare i dispositivi keyless.

Venerdì pomeriggio a Milano gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino cubano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento a rovistare all’interno di auto parcheggiate. L’intervento rientrava in un più ampio piano di prevenzione contro i reati predatori e si è concluso con la flagranza di reato per furto aggravato.

La dinamica dell’arresto e gli elementi raccolti sul posto hanno subito attirato l’attenzione degli investigatori, che descrivono l’episodio come parte di una tendenza che richiede attenzione da parte dei cittadini.

Secondo quanto riportato dagli operatori, il fermato era stato notato mentre frugava all’interno degli abitacoli e, durante l’intervento, è stato accertato il possibile impiego di strumenti per eludere i sistemi di sicurezza delle vetture. Gli agenti hanno agito prontamente per interrompere l’attività illecita e porre in sicurezza le auto coinvolte, avviando contestualmente le verifiche per ricostruire l’entità dei furti e la responsabilità penale dell’arrestato.

L’operazione della Squadra Mobile

Il controllo effettuato dalla VI Sezione della Squadra Mobile si inserisce in servizi mirati a contrastare i furti nelle auto in sosta; le pattuglie erano impegnate in osservazione e prevenzione quando hanno individuato il soggetto. L’intervento è avvenuto in flagranza di reato, termine che indica la presenza del soggetto mentre commette l’illecito, permettendo così l’arresto diretto. Gli investigatori hanno sottolineato l’importanza delle attività di monitoraggio, capaci di interrompere in tempo reale azioni criminali e raccogliere elementi utili alle successive indagini.

Elemento tecnologico: il presunto uso del jammer

Tra gli aspetti emersi durante i rilievi, gli agenti hanno segnalato il ritrovamento di un dispositivo che, secondo le prime valutazioni, avrebbe la funzione di disturbare il segnale delle chiavi senza contatto. Il cosiddetto jammer viene accusato di neutralizzare i sistemi keyless che molte moderne auto utilizzano per l’apertura e l’avviamento, esponendo così i veicoli a tentativi di accesso non autorizzato. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro l’oggetto per gli esami tecnici necessari a confermarne la natura e l’utilizzo.

Aspetti legali e profilo dell’indagato

L’uomo è stato in stato di arresto con l’accusa di furto aggravato, reato che in presenza di circostanze particolari può comportare pene più severe. Le forze di polizia hanno precisato che il 29enne era già noto per precedenti penali, elemento che viene valutato nel quadro delle misure cautelari e delle indagini successive. La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà convalidare l’arresto e disporre gli atti procedurali necessari.

Possibili sviluppi investigativi

Oltre alla convalida dell’arresto, gli approfondimenti verteranno sull’accertamento della responsabilità penale, sull’eventuale collegamento dell’indagato ad altri episodi analoghi e sulla ricostruzione di una eventuale rete operativa. Gli investigatori potrebbero chiedere perizie sul dispositivo sequestrato e ascoltare eventuali testimoni o proprietari delle vetture coinvolte. In questa fase, il termine indagato resta d’obbligo fino a eventuali decisioni definitive dell’autorità giudiziaria.

Impatto per la cittadinanza e indicazioni pratiche

L’arresto ha richiamato l’attenzione su una modalità di furto che sfrutta tecnologie per aggirare le protezioni dei veicoli: la presenza di strumenti elettronici in grado di interferire con il funzionamento delle chiavi keyless solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle auto in sosta. Le autorità invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti e a non lasciar lasciare oggetti di valore alla vista, oltre a considerare misure di prevenzione aggiuntive per proteggere i propri mezzi. La sinergia tra controlli mirati e collaborazione dei cittadini rimane un elemento chiave per limitare questi fenomeni.

La notizia dell’arresto è stata diffusa il 20 aprile 2026 e le attività investigative proseguono per chiarire a fondo tutti gli aspetti della vicenda. Per ora, resta fermo il quadro di un intervento riuscito della Polizia di Stato che ha impedito ulteriori furti e avviato le procedure necessarie per il corretto svolgimento dell’azione penale.