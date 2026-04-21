Scontro in strada a Milano: un 21enne accoltellato davanti a Mc Donald’s

Un'aggressione in pieno giorno ripresa dalle telecamere: un 21enne trasportato in ospedale e un senzatetto fermato come possibile vendicatore

La vicenda è stata resa nota il 20/04/2026 e ha scosso il quartiere intorno a via Farini. Secondo i soccorsi, un ragazzo di 21 anni è stato colpito in pieno giorno davanti al Mc Donald’s, riportando ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso.

Le autorità locali e i passanti presenti hanno fornito versioni che gli investigatori stanno comparando con le immagini delle videocamere di sorveglianza.

L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica 19 aprile e, nelle ore successive, gli agenti hanno individuato e bloccato un sospetto senza fissa dimora. I dettagli emersi finora suggeriscono un possibile collegamento con un’aggressione subita dallo stesso uomo la notte precedente, che sarebbe stata all’origine di una reazione violenta. Le ricostruzioni ufficiali sono in corso per chiarire movente e responsabilità.

L’aggressione e i soccorsi

Secondo le ricostruzioni della polizia, l’azione è stata rapida e improvvisa: un uomo si è avvicinato a un gruppo di giovani e, nel giro di pochi istanti, ha colpito uno di loro alla schiena con un oggetto contundente, descritto come un coccio di bottiglia. I testimoni hanno allertato i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale Niguarda. Le condizioni iniziali hanno imposto il codice rosso, ma secondo fonti ospedaliere il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita dopo il primo intervento.

Le immagini e la dinamica

Le telecamere della zona hanno catturato l’azione e sono diventate un elemento cruciale per le indagini: le registrazioni mostrano la sequenza dei fatti e permettono di ricostruire la posizione dei presenti. Gli investigatori stanno usando questi filmati insieme alle testimonianze oculari per individuare moventi, tempistiche e eventuali complici. L’analisi delle immagini è utile anche per verificare se l’aggressore abbia agito da solo o se si sia trattato di una ritorsione mirata.

Le indagini e l’arresto

Nelle ore successive all’aggressione gli agenti hanno esaminato le piste possibili e, con il supporto delle registrazioni, hanno rintracciato un uomo di 27 anni, senza fissa dimora, poi fermato. Il sospetto, identificato con il nome di Said nelle prime informazioni investigative, avrebbe riferito di essere stato aggredito nella notte precedente, circostanza confermata dal trasporto in ospedale avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza. Le autorità accertano ora i nessi tra i due episodi e le responsabilità penali.

Il quadro probatorio

Gli inquirenti si stanno concentrando su prove materiali, filmati e dichiarazioni per costruire il quadro probatorio. L’ipotesi prevalente è che si tratti di una vendetta scaturita dopo l’aggressione notturna subita dal sospetto, che era stato portato in precedenza all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Le verifiche includono il raffronto delle lesioni, la presenza di testimoni in entrambi gli episodi e la raccolta di eventuali elementi utili a confermare o smentire il movente.

Stato della vittima e prospettive procedurali

La persona ferita, descritta inizialmente come di origine nordafricana, ha perso molto sangue ma ha visto una stabilizzazione delle condizioni dopo il ricovero. Le autorità sanitarie hanno provveduto ai trattamenti necessari: il primo soccorso in loco, il trasporto in codice rosso e il ricovero al Niguarda. Sul fronte giudiziario proseguiranno gli accertamenti a carico del 27enne fermato, mentre la polizia valuta l’eventuale contestazione di lesioni aggravate in relazione all’uso di un’arma improvvisata.

Prossimi passi

Nei giorni a venire la procura valuterà gli elementi raccolti e deciderà le misure cautelari da adottare. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni aggiuntive a farsi avanti per contribuire alla ricostruzione completa dei fatti. Nel frattempo il quartiere resta sotto osservazione e il caso continua a suscitare attenzione per la rapidità dell’aggressione e per il possibile nesso con l’episodio notturno precedente.