Operazione della Guardia di Finanza su giro di escort e locali di Milano

La procura contesta favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio a un'organizzazione con base a Cinisello Balsamo; indagini ancora aperte

Nella mattinata di lunedì 20 aprile la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito misure cautelari e sequestri nell’ambito di un’indagine che, secondo gli inquirenti, ha portato alla luce un circuito organizzato di escort di lusso collegato alla vita notturna della città.

Le attività hanno riguardato quattro persone raggiunte da misure di arresti domiciliari per ipotesi di reato che includono favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio, con il sequestro di beni per un valore dichiarato di circa 1.200.000 euro. Le indagini sono ancora in corso e la posizione degli indagati sarà valutata nel corso del procedimento giudiziario.

L’ordinamento accusatorio, come ricostruito dagli investigatori, descrive una struttura organizzativa con una base operativa individuata a Cinisello Balsamo che avrebbe gestito la selezione e il reclutamento delle giovani destinatarie dei servizi. In alcuni casi le donne erano appena maggiorenni al momento dell’ingresso nel sistema. Attraverso una società apparentemente dedita all’organizzazione di eventi