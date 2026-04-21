Arresto a Milano per furto aggravato: trovato un disturbatore di frequenza

Nel corso di un servizio antirapina la Polizia ha bloccato un uomo con precedenti: niente è stato asportato dall'auto, per il fermato disposto l'obbligo di firma

Nel corso di un servizio mirato contro i reati predatori nel capoluogo lombardo, gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno proceduto al fermo di un cittadino cubano di 29 anni. L’intervento è scattato dopo che gli operatori hanno notato un comportamento ritenuto sospetto nei pressi di alcune autovetture in sosta, nella zona di viale Piave.

La presenza dell’uomo era già segnalata da precedenti verifiche e, durante l’attività di osservazione, gli agenti hanno assistito a una manovra che ha fatto intervenire immediatamente la pattuglia.

L’uomo si è avvicinato a un’auto dalla quale era appena scesa una donna che, come di consueto, aveva chiuso il veicolo con il telecomando. Approfittando di quel momento, il 29enne ha aperto la portiera lato conducente ed è entrato nel mezzo iniziando a rovistare all’interno. Gli agenti, presenti sul posto, lo hanno bloccato in flagranza e recuperato uno zaino che l’individuo portava sulla schiena: al suo interno sono stati trovati, tra gli altri oggetti, un frangivetro e un disturbatore di frequenza portatile.

Le fasi dell’intervento e il sequestro degli oggetti

La dinamica registrata dagli operatori mostra una procedura d’azione rapida: gli uomini della Polizia di Stato hanno monitorato la zona e, constatato il comportamento anomalo, sono intervenuti bloccando il soggetto senza che la vittima subisse il furto. Il ritrovamento del disturbatore di frequenza e del frangivetro ha reso evidente la natura predatoria dell’azione e ha giustificato il sequestro degli strumenti a disposizione dell’uomo. Al termine degli accertamenti di rito, il fermato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura.

Il materiale rinvenuto

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno repertato uno zaino contenente strumenti che rientrano nella casistica degli attrezzi usati per i furti su autovetture. Il frangivetro è strumento da rottura, mentre il disturbatore di frequenza portatile è stato sequestrato come dispositivo potenzialmente idoneo a ostacolare il corretto funzionamento del telecomando. La presenza di questi oggetti ha portato gli investigatori a considerare la condotta come finalizzata al furto aggravato, anche alla luce dei precedenti penali a carico del fermato.

Cosa significa il ritrovamento del disturbatore

Il dispositivo sequestrato viene comunemente indicato come disturbatore di frequenza, ossia un apparecchio in grado di interferire con la trasmissione tra telecomando e centralina dell’auto. La sua individuazione è considerata un elemento aggravante perché suggerisce l’intenzione di neutralizzare i sistemi di chiusura a distanza e procurare così accesso al veicolo senza effrazione apparente. L’uso di tali strumenti è al centro delle indagini poiché ne determina la pericolosità per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del patrimonio.

Perché è rilevante per i cittadini

La scoperta di un disturbatore in mano a persone che osservano e selezionano i veicoli ricorda come piccoli accorgimenti possano ridurre i rischi: non lasciare oggetti di valore in vista, controllare che le porte siano effettivamente chiuse e segnalare comportamenti sospetti alle forze dell’ordine. In questo caso specifico la vittima, richiamata dagli agenti, ha constatato che nulla era stato asportato dall’abitacolo, ma il sequestro degli strumenti ha evitato potenziali furti successivi.

Iter giudiziario e provvedimenti

Dopo il fermo il 29enne è stato sottoposto agli accertamenti previsti e tradotto nelle camere di sicurezza della Questura in vista del rito cui sarebbe stato sottoposto. Le autorità hanno contestato l’ipotesi di reato di furto aggravato, e, al termine della valutazione giudiziaria, il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di firma presso gli uffici competenti. Si proseguirà ora con le fasi processuali previste dalla normativa, con l’obiettivo di ricostruire compiutamente eventuali altri episodi connessi alla stessa modalità d’azione.