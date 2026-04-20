Indagine della Guardia di Finanza: sequestri e società cartiere coinvolte

Un'operazione coordinata ha scoperto un sistema che generava indebitamente crediti d'imposta tramite società fittizie, con sequestri per milioni e notifiche a diversi imprenditori

Nei giorni scorsi una lunga attività investigativa condotta dal Comando Provinciale Varese della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha fatto emergere un sistema complesso volto alla produzione e circolazione di crediti d’imposta ottenuti indebitamente.

L’operazione ha coinvolto verifiche economico-finanziarie, acquisizioni documentali e analisi delle dinamiche societarie che hanno reso possibile ricostruire i passaggi attraverso i quali venivano artificiosamente generati e trasferiti i crediti.

Al termine dell’attività investigativa è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di undici imprenditori, residenti soprattutto nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma, ritenuti responsabili di aver acquistato e detenuto crediti d’imposta fraudolenti provenienti da soggetti inesistenti, in attesa di utilizzarli in compensazione fiscale. Le contestazioni riguardano pratiche volte a neutralizzare tasse, imposte e contributi attraverso strumenti contabili di dubbia legittimità.

Le misure cautelari eseguite

Nel corso delle indagini, già nel mese di luglio 2026, i reparti della Compagnia Gallarate unitamente alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Busto Arsizio avevano dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per un ammontare complessivo vicino ai 200 milioni di euro. Il provvedimento ha interessato diciannove società che avevano beneficiato delle compensazioni, ritenute parti attive nel circuito illecito. A seguito delle verifiche sono state anche disposte la chiusura e la cancellazione di numerose entità che fungevano da anello di congiunzione nella catena fraudolenta.

Distribuzione territoriale e casi eclatanti

Le società coinvolte e le entità chiuse come cartiere risultavano distribuite sull’intero territorio nazionale, con presenze rilevate nelle province di Modena, Savona, Caserta, Treviso, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Pescara e Roma. In alcuni casi emergono numeri straordinari: una singola società avrebbe richiesto, in un anno, quasi 100 milioni di euro di credito d’imposta pur senza avere una struttura operativa reale, fenomeno che ha contribuito a far destare l’attenzione degli investigatori.

Il meccanismo delle società “cartiere”

Con il termine società cartiere si indica un soggetto costituito esclusivamente per generare crediti fiscali attraverso dichiarazioni difformi dalla realtà economica. Queste entità, prive di attività effettiva e di strutture operative, presentavano documentazioni e dichiarazioni dei redditi finalizzate a far emergere crediti inesistenti da cedere successivamente a imprese terze. Il meccanismo prevedeva quindi un ciclo di creazione, cessione e utilizzazione dei crediti che si sosteneva su elementi fittizi e scambi formali tra soggetti collegati.

Modalità operative

La prassi investigativa ha ricostruito passaggi ripetuti di fatture, contratti simulati e trasferimenti contabili che consentivano di far apparire legittimi crediti d’imposta di entità considerevole. Queste operazioni erano spesso precedute da costituzioni societarie lampo, dichiarazioni reddituali compilate con dati artefatti e successivi trasferimenti dei crediti verso realtà economiche con capacità di utilizzarli in compensazione, il tutto volto a minare l’Erario mediante indebite riduzioni dell’imposta dovuta.

Recuperi e implicazioni per l’erario

Il decorso dell’attività ha prodotto risultati concreti: otto delle società interessate dal provvedimento cautelare hanno provveduto, dopo le verifiche, a eliminare spontaneamente il credito contestato presentando dichiarazioni integrative, permettendo così il recupero immediato di circa 36 milioni di euro per le casse pubbliche. Tale effetto dimostra sia l’efficacia delle misure cautelari sia l’impatto diretto che un’azione mirata può avere sul ripristino della correttezza fiscale.

Aspetti procedurali e garanzie difensive

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la diffusione delle informazioni è stata autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in conformità al Decreto Legislativo n. 188/2026, che disciplina la comunicazione delle notizie di reato. È importante ricordare che gli indagati devono essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva, con pieno rispetto delle garanzie processuali previste dall’ordinamento.

Prospettive e contrasto alle frodi fiscali

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alle frodi fiscali, con particolare attenzione ai circuiti che consentono indebite compensazioni e alla circolazione di crediti d’imposta fittizi. La Guardia di Finanza continua a coniugare attività repressiva e iniziative preventive per stimolare la compliance fiscale, tutelare l’Erario e limitare le condotte lesive dell’economia legale, anche attraverso azioni mirate di controllo e collaborazione istituzionale.