Arresto a Milano per furto in auto con disturbatore di frequenza

Milano: servizio mirato della Squadra Mobile in viale Piave porta all'arresto di un uomo trovato con strumenti idonei a commettere furti nelle auto

Un intervento della polizia in una zona centrale di Milano si è concluso con l’arresto in flagranza di un uomo di 29 anni, di nazionalità cubana, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, durante il quale gli operatori della VI Sezione della Squadra Mobile di Milano hanno osservato movimenti ritenuti sospetti attorno a veicoli parcheggiati.

Secondo le ricostruzioni fornite dagli agenti, l’uomo si era avvicinato a un’auto poco dopo che la proprietaria si era allontanata dopo aver chiuso il veicolo con il telecomando. Gli operatori hanno notato che il soggetto si è introdotto nell’abitacolo e ha iniziato a cercare all’interno; intervenuti immediatamente, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di uno zaino contenente strumenti che hanno destato particolare attenzione.

La dinamica dell’intervento

La sequenza dei fatti è stata registrata dagli agenti impegnati nel servizio: l’attenzione era concentrata sulle auto che stavano per parcheggiare e su comportamenti di osservazione prolungata. Il 29enne, dopo aver approfittato dell’allontanamento della proprietaria, è entrato nella vettura dal lato conducente. Gli operatori sono entrati in azione con rapidità per interrompere l’attività sospetta e impedire il Sicuro compimento del reato, procedendo al fermo e alla perquisizione personale e dello zaino.

Strumenti sequestrati e sospetti

Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto nel bagaglio a spalla un frangivetro e un dispositivo portatile identificato come disturbatore di frequenza. Il secondo oggetto, spesso indicato come jammer, è un apparecchio che può compromettere il funzionamento dei telecomandi e dei sistemi di comunicazione a breve distanza: per questo motivo gli agenti lo hanno segnalato come elemento che poteva agevolare furti su veicoli. Tali reperti hanno contribuito a qualificare l’ipotesi di reato in termini aggravati.

Rapporti con la vittima e procedura giudiziaria

Gli agenti hanno immediatamente contattato la proprietaria dell’auto: la donna, richiamata sul posto, ha verificato che nulla era stato sottratto dal veicolo. Nonostante l’assenza di furti consumati, la presenza degli strumenti e il comportamento dell’uomo hanno portato all’arresto per furto aggravato in flagranza. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza che avrebbe definito le misure cautelari.

Esito dell’udienza e misure successive

Successivamente al fermo si è tenuto il rito direttissimo, al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto stabilendo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tale decisione riflette la valutazione della gravità della condotta e della dotazione degli strumenti rinvenuti. Le autorità hanno sottolineato come operazioni di questo tipo siano parte di un più ampio impegno per limitare i reati contro il patrimonio nelle aree urbane.

Riflessioni sul fenomeno e prevenzione

L’episodio in viale Piave evidenzia alcuni elementi ricorrenti nelle dinamiche dei furti su autovetture: la ricerca di momenti opportuni di distrazione dei proprietari e l’uso di attrezzature specifiche. Il controllo del territorio e la presenza mirata delle forze dell’ordine rimangono strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente. Allo stesso tempo, è utile che i cittadini adottino misure di prudenza, come la verifica dell’effettivo bloccaggio dei veicoli e l’attenzione a persone che sostano con atteggiamenti sospetti attorno alle auto.