Manifestazione del centrodestra a Milano: Remigration, trattori e polemiche

Un corteo che unisce leader europei, agricoltori con trattori e opposizione in strada

Il centro di Milano si prepara a ospitare il raduno promosso dalla Lega denominato Remigration Summit, previsto per il 18 aprile 2026. L’evento, presentato come una mobilitazione ampia che va oltre il solo tema migratorio, è stato illustrato dal leader del partito che ha definito la piazza come un momento di rilancio per il centrodestra dopo il recente referendum.

Nel comunicato di lancio si parla di un appuntamento dedicato a sicurezza, lavoro e sovranità europea, con l’obiettivo dichiarato di proporre un modello alternativo rispetto all’attuale politica della Commissione UE.

La scelta del percorso, che collega Porta Venezia alla piazza Duomo, ha acceso dibattiti: alcuni osservatori denunciano la coincidenza con la via storica del corteo del 25 aprile, mentre gli organizzatori rivendicano il diritto di manifestare. In città si attendono anche iniziative di protesta e diversi cortei contrari, che intendono mobilitarsi per contestare i contenuti e la simbologia della manifestazione.

Chi partecipa e cosa porterà in piazza

L’appuntamento vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali, amministratori locali e delegazioni straniere: ministri, il governatore lombardo e centinaia di amministratori locali sono stati annunciati. Sul piano simbolico, la manifestazione includerà una componente agricola con venti trattori e una nutrita presenza di motociclisti, scelti come emblema della protesta contro le limitazioni alla circolazione imposte dal Comune. I promotori hanno sottolineato che temi come il caro carburante e la tutela delle categorie produttive saranno al centro del dibattito insieme alla questione dell’immigrazione clandestina.

Presenze europee e network

Tra gli ospiti, sono attese delegazioni da Francia, Grecia, Ungheria e altri Paesi: la manifestazione è stata pensata anche come incontro fra movimenti conservatori continentali. I promotori parlano di un confronto internazionale per costruire proposte comuni sull’Europa, mentre i critici vedono in queste alleanze un tentativo di aggregare istanze nazionaliste. In questo contesto, il termine remigration viene usato come categoria politica per indicare una strategia alternativa alle attuali politiche migratorie europee.

Simboli locali e adesioni istituzionali

Accanto ai rappresentanti internazionali sfileranno amministratori locali, sindaci e esponenti della maggioranza. Il mondo agricolo ha annunciato la presenza in piazza con mezzi agricoli, una scelta pensata per richiamare l’attenzione sui costi energetici. I promotori assicurano che il corteo sarà «colorato e pacifico», mentre la logistica della manifestazione è pensata per massimizzare la visibilità sotto la Madonnina.

Le critiche politiche e le repliche

L’annuncio ha suscitato critiche immediate da parte dell’opposizione, che ha parlato di contenuti potenzialmente divisivi e accostamenti con retoriche estremiste. I promotori, dal canto loro, hanno respinto le accuse definendole «isteria» della sinistra e sostenendo che le etichette di razzismo e islamofobia siano strumenti di delegittimazione politica. Il sindaco di Milano ha replicato definendo alcune uscite provocatorie e auspicando che tutto si svolga in modo sereno e nel rispetto delle regole.

Le contro-manifestazioni e la tensione in città

Per la stessa giornata sono state convocate almeno tre iniziative di protesta: un corteo che partirà da piazza Lima con slogan di solidarietà ai migranti, un appuntamento promosso da realtà sociali e un corteo delle comunità palestinesi. Le tre mobilitazioni prevedono di convergere verso un percorso comune per far sentire un fronte unitario contro le proposte del summit. Gli organizzatori delle contro-manifestazioni parlano di tutela della memoria partigiana e di opposizione a messaggi che considerano vicini all’estrema destra.

Reazioni politiche e istituzionali

La convocazione dei cortei contrari ha suscitato richieste di valutazione politica, con alcune forze che hanno chiesto ai propri esponenti istituzionali di prendere posizione. È anche prevista una piccola iniziativa a favore delle seconde generazioni promossa da esponenti di Forza Italia, ma i vertici del partito si sono formalmente dissociati da alcune partecipazioni. La pluralità di appuntamenti mette in risalto la polarizzazione della scena cittadina.

La giornata del 18 aprile 2026 si annuncia quindi densa di significato per Milano: da un lato la volontà del centrodestra di tenere una grande piazza con temi europei e questioni quotidiane, dall’altro la mobilitazione di opposizioni e movimenti che intendono contrastare il messaggio politico. Le forze dell’ordine saranno chiamate a garantire il diritto di manifestare e la sicurezza pubblica, mentre la città osserva se la protesta produrrà ripercussioni durature nel dibattito nazionale.