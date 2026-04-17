Ordine del giorno contrario al Remigration Summit crea tensioni nel centrodestra a Milano

Il voto del consiglio comunale su un ordine del giorno contro il raduno dei Patrioti in piazza Duomo mette in luce crepe nel centrodestra e reazioni dai vertici istituzionali e dall'Anpi

Il Consiglio comunale di Milano ha acceso il confronto politico attorno al raduno organizzato dai Patrioti Europei, appuntamento che i promotori hanno ribattezzato come Remigration Summit. In aula, durante la seduta di giovedì 16 aprile, è stato approvato un ordine del giorno che definisce i contenuti della manifestazione «incompatibili con l’identità civile e democratica della città».

Il testo, presentato dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, ha raccolto 23 voti a favore, 5 contrari e 2 astensioni, segnando un passaggio politico rilevante per il dibattito cittadino.

La votazione ha avuto effetti immediati sul fronte dell’opposizione: i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’aula nel momento del voto, mentre alcuni esponenti di Forza Italia si sono astenuti. Questo episodio ha fatto emergere una frattura interna al centrodestra, con la Lega che ha accusato gli azzurri di aver mantenuto il numero legale in aula e di aver così reso possibile l’approvazione dell’ordine del giorno. La dinamica ha innescato dichiarazioni durissime e reciproche rivendicazioni.

La contesa sui numeri e le accuse reciproche

Dal punto di vista tattico, la disputa si è concentrata sul ruolo avuto da Forza Italia durante la seduta. I dirigenti della Lega hanno sostenuto che l’astenersi di alcuni consiglieri azzurri sia stato di fatto una «stampella» alla maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Sala, richiamando precedenti recenti come simbolo di una continuità nelle scelte. Di contro, i rappresentanti di Forza Italia hanno giustificato la propria astensione come posizione critica rispetto ai contenuti della manifestazione, scelta che non equivale a supporto alla maggioranza, ma a una separazione di responsabilità politica.

Impatto politico interno al centrodestra

La reazione interna ha messo in luce come il tema della remigrazione e delle politiche identitarie stia rimescolando equilibri tra alleati: mentre la Lega rimane ferma nel sostenere la mobilitazione, altri partiti del centrodestra manifestano perplessità. Questo contrasto strategico è diventato elemento di dibattito pubblico, con osservatori che sottolineano come simili tensioni possano influenzare le alleanze locali in vista di scadenze politiche e amministrative. La protesta verbale tra gruppi si è mescolata a calcoli sulla visibilità e sulle responsabilità istituzionali.

Le prese di posizione istituzionali e la sicurezza

Sul fronte amministrativo, la vicesindaca Anna Scavuzzo ha ribadito che una manifestazione può essere vietata solo quando viola la Costituzione. Scavuzzo ha spiegato di aver ravvisato, nelle prime fasi di comunicazione del raduno, slogan e inviti che potevano risultare in conflitto con i valori democratici, e ha apprezzato i chiarimenti arrivati successivamente dagli organizzatori. Ha inoltre espresso fiducia nello sforzo delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza del lavoro del Prefetto e del Questore per garantire che ogni manifestazione sia svolta nel rispetto delle norme e senza violenza.

Questioni di ordine pubblico e diritto di manifestare

Il tema della sicurezza pubblica è rimasto al centro del confronto: da un lato la necessità di tutelare il diritto di espressione nelle piazze, dall’altro la responsabilità di impedire istigazioni contrarie ai principi costituzionali. In questa cornice, l’amministrazione ha richiamato tutti i soggetti coinvolti al rispetto del quadro normativo, mentre le forze dell’ordine sono state indicate come garanti della regolarità e della tutela della cittadinanza durante le manifestazioni.

Le reazioni della società civile

Organizzazioni come l’Anpi sono intervenute con toni netti: il presidente provinciale Primo Minelli ha annunciato che la manifestazione del 25 Aprile sarebbe servita a «sanare la vergogna» del raduno in programma il 18 aprile, respingendo l’eventuale ritorno a leggi razziste come quelle del 1938. L’Associazione ha definito inaccettabile ogni proposta che avesse come esito la deportazione o la discriminazione degli immigrati, marcando la distanza dai contenuti evocati dal summit e richiamando la memoria antifascista della città.

Il voto del consiglio comunale su questo ordine del giorno non solo ha formalizzato una condanna politica dei contenuti della manifestazione in programma in piazza Duomo, ma ha anche rivelato equilibri e tensioni che potrebbero avere effetti duraturi sullo scenario locale. Tra polemiche interne al centrodestra, prese di posizione istituzionali e mobilitazioni della società civile, Milano si prepara ad affrontare un confronto pubblico che mette in primo piano il rapporto tra libertà di manifestare e tutela dei valori costituzionali.