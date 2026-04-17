Lega a Milano: manifestazione in piazza Duomo per lavoro, sicurezza e immigrazione

Matteo Salvini promette una piazza per la pace, con agricoltori, amministratori e delegazioni europee, mentre crescono le polemiche sul Remigration Summit

La Lega ha convocato una manifestazione in piazza Duomo a Milano per il prossimo 18 aprile 2026, presentata dal segretario e vicepremier Matteo Salvini come «la prima grande mobilitazione dell’area di centrodestra dopo la sconfitta al referendum». In conferenza stampa il leader ha descritto l’evento come una chiamata ampia e determinata rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di invocare un ruolo diverso per l’UE e misure rivolte a sostenere il lavoro e la sicurezza.

Fin dalle premesse la manifestazione è stata raccontata come pacifica e rispettosa dell’ordine pubblico, pur attirando critiche da più parti.

Tra gli elementi caratterizzanti dell’iniziativa figurano la partecipazione di delegazioni dei Patrioti europei provenienti da diversi Paesi e la presenza di ministri, governatori e amministratori locali: secondo gli organizzatori saranno «più di 1.000 amministratori», tra cui circa 300 sindaci e vicesindaci. Il corteo, che partirà da Porta Venezia, sarà simbolicamente «aperto e chiuso» da agricoltori con 20 trattori, scelta che vuole richiamare l’attenzione sulle difficoltà del mondo agricolo, dalle bollette energetiche al caro carburante, temi sui quali la Lega afferma di proporre soluzioni.

Obiettivi dichiarati e messaggi principali

Il discorso ufficiale della Lega mette al centro tre parole chiave: lavoro, pace e sicurezza. Salvini ha chiesto che la Commissione europea consenta a Roma di attuare misure mirate «per aiutare gli italiani», mentre ha ribadito che il contrasto all’immigrazione clandestina rimane una priorità del partito. L’evento è stato definito come una «piazza per la pace» e per ridefinire un modello di Europa alternativo all’attuale guida della presidente Ursula von der Leyen; in questo senso viene sottolineata la presenza di forze politiche e movimenti europei che condividono posizioni sovraniste su temi migratori e di sovranità nazionale.

Partecipazione internazionale e rappresentanza

La manifestazione vedrà la presenza di rappresentanti dei Patrioti europei da Francia, Olanda, Austria, Grecia, Ungheria, Spagna, Estonia, Fiandre e Danimarca, secondo quanto dichiarato dalla Lega. Accanto ai dirigenti del partito sono attesi ministri e amministratori locali, con la richiesta di sottolineare una rete politica transnazionale che legittima il messaggio del raduno. Questo aspetto internazionale intensifica il valore simbolico della giornata ma alimenta anche il dibattito pubblico sulle alleanze politiche e sulle parole d’ordine che verranno scandite in piazza.

Le polemiche: Remigration Summit, accuse e reazioni

Il tema del cosiddetto Remigration Summit ha scatenato forti discussioni in città e oltre. Salvini ha definito come «isteria della sinistra» le accuse di razzismo e islamofobia, sostenendo che l’evento non rappresenti discriminazione ma la proposta di politiche migratorie più restrittive per chi è irregolare. Sul fronte istituzionale la presidente del Consiglio comunale di Milano ha chiesto a prefetto e questore di valutare la possibilità di vietare la manifestazione, ritenendo alcuni contenuti in contrasto con i valori costituzionali; la posizione ha innescato dibattiti accesi in aula e critiche incrociate tra gruppi politici.

Divergenze nel centrodestra e reazioni politiche

Alcune fratture sono emerse all’interno del centrodestra: Forza Italia si è parzialmente dissociata attraverso dichiarazioni del suo responsabile immigrazione, mentre il Partito democratico ha definito l’evento inaccettabile e ha chiesto lo stop dell’occupazione della piazza principale della città. Gli esponenti leghisti, da parte loro, hanno parlato di limitazioni alla libertà di espressione e di tentativi di censura politica. Questo contesto segnala come la manifestazione abbia un impatto che va oltre la semplice mobilitazione di piazza, con ripercussioni sul tessuto politico nazionale.

Logistica, ordine pubblico e possibili sviluppi

Dal punto di vista organizzativo la scelta del percorso e la presenza simbolica dei trattori rimandano a una strategia comunicativa mirata: attirare l’attenzione sui settori produttivi in difficoltà e costruire un’immagine di massa coesa. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a garantire il diritto di manifestare per tutte le parti coinvolte, inclusi eventuali cortei antagonisti, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico. Salvini ha inoltre fatto appello al rispetto della piazza, auspicando che dopo la manifestazione la piazza Duomo venga lasciata «più bella e pulita».